مفاجأة بشأن تجديد عقد أفشة مع الأهلي.. وموقف أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن موقف النادي الأهلي ، من تجديد عقدي الثنائي محمد مجدي أفشة ، والمغربي أشرف بن شرقي، في ظل عدم بدء الإدارة أي مفاوضات رسمية مع اللاعبين حتى الآن.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ملف تجديد عقد محمد مجدي أفشة لم يشهد أي تحرك رسمي حتى الآن، لكنه لا يمثل أزمة داخل النادي، خاصة أن اللاعب سبق أن جدد تعاقده مع الأهلي في مناسبتين سابقتين دون الدخول في مفاوضات مالية معقدة، بعدما وافق على التوقيع على بياض.

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهل عملية تجديد عقد أفشة، حال اتخاذ إدارة الأهلي قرارًا باستمراره ورغبتها في الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بموقف أشرف بن شرقي، أوضح أن ملف تجديد عقده يرتبط بصورة أكبر بالجانب المالي، نظرًا للقيمة الكبيرة لعقد اللاعب، وهو ما يجعل حسم مستقبله مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المادي.

واختتم بأن إدارة الأهلي لم تبدأ مفاوضات تجديد عقدي أفشة وبن شرقي حتى الآن، في انتظار تحديد موقفها النهائي من استمرار الثنائي وحسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.