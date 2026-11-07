استهدفت منظومة دفاع جوي.. ترامب يعلن تنفيذ ضربات جديدة على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي نفّذ الليلة الماضية ضربات محدودة جديدة على إيران، مستهدفا منظومة دفاع جوي إيرانية.

ووصف ترامب، في حديثه مع الصحفيين بعد وصوله إلى "ويست بالم بيتش" في ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء أمس الجمعة، العملية العسكرية بأنها "محدودة"، وقال "لقد تم تدمير هذه المنظومة - لقد بنوا جهازا مضادا للطائرات صغيرا، وقد دمّرناه في غضون 15 دقيقة، ربما خمس دقائق".

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس، لم يُقدّم ترامب مزيدًا من التفاصيل حول الهدف، لكن مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن معظم منظومات الدفاع الجوي الإيرانية قد دُمّرت أو أُصيبت بأضرار بالغة خلال قصف إسرائيلي في يونيو 2025، وفي المراحل الأولى من النزاع الحالي، ورجّح مسؤولون أمريكيون أن إيران ستسعى لإعادة بناء هذه المنظومات وغيرها من البنية التحتية العسكرية بمرور الوقت.