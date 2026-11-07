غرق ودمار مئات الخيام الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة السيول والأمطار

أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية ، المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة ، منذ مساء الجمعة إلى غرق مئات خيام النازحين وتدمير العشرات منها في مختلف محافظات القطاع اليوم.

وتسببت الظروف الجوية القاسية ، في تفاقم المعاناة الإنسانية وتلف المستلزمات الأساسية للعائلات ، المقيمة في أماكن إيواء مؤقتة تفتقر لمقومات الحماية.

وغمرت مياه الأمطار والسيول أعداداً كبيرة من الخيام في جباليا، وبيت لاهيا، ومنطقة السودانية، ومحيط ميناء مدينة غزة بشمال القطاع.

وفي وسط القطاع، شهدت المناطق الغربية لمدينة دير البلح والجزء الشمالي من مخيم النصيرات غرقاً واسعاً وتطايراً للخيام القماشية.

أما في جنوب القطاع، فتسببت السيول والرياح الشديدة في إغراق وإتلاف خيام النازحين في منطقة "مواصي" خان يونس، مما خلّف أضراراً مادية فادحة.

وأدت الأمطار إلى تلف المأوى والممتلكات، حيث أدت المياه المتدفقة إلى اقتلاع وتدمير عشرات الخيام المصنوعة من القماش والنايلون وإتلاف الأغطية والفرش المتهالكة لدى النازحين.

يأتي ذلك في أوضاع إنسانية حرجة وبالغة القسوة، حيث تواجه العائلات المتضررة البرد القارس دون بدائل للإيواء أو وسائل تدفئة، وسط تحذيرات من استمرار تداعيات المنخفض الجوي.