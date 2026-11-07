هجوم سيبراني يشل 66 مكتبة عامة في نيويورك.. FBI يفتح تحقيقًا ويحذر من تهديد مستمر

تسبب هجوم إلكتروني واسع النطاق في شلل أنظمة الحاسوب في 66 مكتبة عامة بحي كوينز في مدينة نيويورك، فيما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة نيويورك تحقيقًا في الهجوم.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي



وأدى الهجوم إلى تعطيل أجهزة الحاسوب وشبكات الواي فاي وأنظمة استعارة الكتب، ما اضطر المكتبات إلى مواصلة العمل بالوسائل اليدوية.



ويُصنف الهجوم باعتباره هجومًا ببرمجيات الفدية، حيث يقوم قراصنة إلكترونيون بقفل أنظمة الحاسوب، غالبًا بهدف المطالبة بمبالغ مالية مقابل إعادة تشغيلها وإتاحة الوصول إليها.



وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنتاجون أنه يحقق في اضطرابات غامضة طالت أنظمة التبريد في ست قواعد عسكرية على الأقل، بعدما تمكن قراصنة من اختراق أنظمة التبريد في متاجر كبرى بأوروبا عن بُعد، وتسببوا في أضرار جسيمة.



وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات حكومية أمريكية قد أصدروا تحذيرًا من تهديد إلكتروني مستمر.