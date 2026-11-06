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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل سرقة أجهزة كهربائية من مدرسة مكفوفين في الدقي

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة محتويات من مدرسة النور للمكفوفين بدائرة قسم شرطة الدقي، بعدما تسلل إلى المدرسة واستولى على عدد من الأجهزة والمستلزمات الخاصة بها.

وكشفت التحقيقات أن مديرة المدرسة تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفادت فيه باكتشاف سرقة 15 مروحة، وجهاز كمبيوتر، وسماعتين مكسر بلوتوث، بالإضافة إلى ملابس خاصة ببعض المدرسين، من داخل مخزن المدرسة.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 26 عامًا.

وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تمكن من دخول المدرسة عن طريق تسلق سورها، كما أرشد عن المسروقات التي استولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة سرقة الدقي

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