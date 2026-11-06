دفن جثمان عامل سقط في بيارة صرف صحي بأطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثمان عامل لقي مصرعه، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول إصابة 3 آخرين بحالات اختناق، إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمركز أطفيح، خلال مشاركتهم في أعمال تنظيفها، وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن حالة المصابين للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وكشفت التحريات الأولية أن الشركة استعانت بأربعة عمال لتنفيذ أعمال تنظيف داخل بيارة للصرف الصحي بدائرة المركز، إلا أن أحدهم سقط داخلها وتعرض للغرق، فيما حاول زملاؤه إنقاذه، فسقطوا تباعا وأصيبوا بحالات اختناق نتيجة طبيعة المكان.

وأسفر الحادث عن مصرع عامل يبلغ من العمر 35 عاما، وإصابة ثلاثة آخرين، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان المتوفى وإخراج المصابين من البيارة، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.