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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حلم شاشة اللمس يتحقق.. أبل تبدأ تسليم أجهزة ماك بوك برو للمستخدمين

أبل
أبل
احمد الشريف

بدأت شركة "أبل" رسميًا اليوم الجمعة تسليم أول أجهزة "ماك بوك برو" التي تعمل باللمس لعملائها الذين قاموا بالحجز المسبق. 

وتعد هذه الخطوة نقلة تاريخية، حيث يقدم الجهاز لأول مرة في تاريخ الشركة شاشة تدعم اللمس المباشر وتقنية (OLED) المذهلة.

نحافة غير مسبوقة وألوان مبهرة 

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، فإن التغيير الأكبر في الأجهزة الجديدة يتركز في الشاشة. 

فقد استبدلت أبل الشاشات القديمة بشاشات (OLED) التي تقدم ألواناً شديدة النقاء وتدعم اللمس.

وبفضل هذه التقنية، أصبح الجهاز أنحف وأخف وزنًا بكثير من الموديلات السابقة.

كما أعادت الشركة شعار التفاحة المضيء في الخلف، واستبدلت "النوتش" الأسود العلوي بميزة "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) لتلقي الإشعارات بشكل عصري. 

وتعمل هذه الأجهزة بأحدث معالجات أبل (M5 Pro و M5 Max) القوية.

انطلاق من أستراليا وصولاً لجميع دول العالم 

وأوضح التقرير أن أستراليا ونيوزيلندا كانتا أول دولتين تستلمان الأجهزة الجديدة بسبب فارق التوقيت.

 وستبدأ عمليات التسليم تدريجيًا في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، لتصل أخيرًا إلى أمريكا الشمالية. 

وتبدأ أسعار هذه الأجهزة الخارقة من 2899 دولارًا لنسخة 14 بوصة، وتصل إلى 3399 دولارًا لنسخة 16 بوصة.

تحديثات أخرى لأجهزة آيباد وآي ماك 

ولم يقتصر التسليم على أجهزة الماك بوك برو فقط. بل شمل أيضًا أول جهاز "آيباد ميني" بشاشة (OLED) بسعر يبدأ من 699 دولارًا. 

ويتميز هذا الآيباد بتصميم نحيف ومقاوم للماء والغبار لأول مرة، ويعمل بشريحة (A20 Pro) السريعة. 

كما بدأت أبل بتسليم النسخ المحدثة من أجهزة (MacBook Pro) العادية وأجهزة (iMac) المكتبية التي تم تزويدها بمعالج (M6) الجديد بأسعار تبدأ من 1999 و 1499 دولارًا على التوالي.

أبل ماك بوك برو OLED Dynamic Island أجهزة آيبا MacBook Pro

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