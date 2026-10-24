قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب مقاطعة كيميروفو الروسية
الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية
بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك
أسامة أبو حمد: منتدى مصر 2026 فرصة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد المصري
قوات الاحتلال تقتحم 13 بلدة في الضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
ضياء السيد: الأهلي بلا شخصية مع عموتة.. لم ينجح في وضع بصمته
متحدث الوزراء: برنامج اقتصادي وطني جديد من 2027 إلى 2030
زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟
بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية
مبالغة في الحذر ورفض الأداء الهجومي .. كواليس جلسات مسئولي الأهلي مع عموتة
المركز الوطني للأعاصير بأمريكا يحذر من قوة وسرعة إعصار فانس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للوزن الثقيل.. 4 مفاجآت في تصميم ماك بوك برو الجديد من أبل

ماك بوك برو
ماك بوك برو
احمد الشريف

تستعد شركة "أبل" الأسبوع القادم للكشف عن أول إعادة تصميم شاملة لجهاز المحمول "ماك بوك برو" (MacBook Pro) منذ خمس سنوات. 

ورغم أن الجهاز سيحتفظ بنفس المعالجات القوية الموجودة حالياً، إلا أنه سيأتي بأربع مميزات تصميمية ثورية ستجعله أمنية كل مستخدم.

وزن أخف وحمل أسهل

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، فإن الميزة الأولى والأهم هي انخفاض وزن الجهاز بشكل ملحوظ. 

فرغم أن الجهاز لن يكون أنحف بكثير من الجيل الحالي، إلا أن أبل أعادت هندسة وترتيب المكونات الداخلية بالكامل لتقليل وزنه، ليصبح حمله والتنقل به أسهل بكثير من السابق. 

والخبر السار هو أن هذا التعديل لن يأتي على حساب المنافذ (Ports)، حيث من المتوقع أن يحتفظ الجهاز بجميع منافذ التوصيل الأساسية التي يحتاجها المحترفون.

شاشة تنبض بالألوان وتعمل باللمس

أما الميزة الثانية فتتمثل في تزويد الجهاز بشاشة جديدة من نوع (OLED)، وهي نفس التقنية المستخدمة في أجهزة آيفون الحديثة، وتتميز بتقديم ألوان زاهية ودرجات أسود عميقة جداً، مما يجعل مشاهدة الفيديوهات وتعديل الصور تجربة مبهرة.

والمفاجأة الأكبر هي الميزة الثالثة؛ فسيأتي "ماك بوك برو" الجديد بشاشة تدعم اللمس لأول مرة. 

ورغم أن أبل لا تريد استبدال لوحة المفاتيح والماوس، إلا أن إمكانية لمس الشاشة مباشرة ستسهل العديد من المهام السريعة، خاصة مع التحديثات الجديدة في نظام التشغيل.

اختفاء النوتش المزعج

وأخيراً، الميزة الرابعة التي طالما انتظرها المستخدمون هي التخلص من "النوتش" (Notch)، وهو الجزء الأسود المزعج أعلى الشاشة الذي يضم الكاميرا.

وبدلاً من ذلك، ستعتمد أبل على تصميم أكثر أناقة بكاميرا صغيرة مدمجة في ثقب دائري داخل الشاشة، مع احتمالية دعم ميزة "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) لعرض الإشعارات بشكل مبتكر، كما هو الحال في أجهزة الآيفون.

ماك بوك برو MacBook Pro أبل OLED آيفون MacBook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

محمد صلاح وهالاند

محمد صلاح يكتب فصلا جديدا في أوروبا.. هدف طرابزون يضع هالاند خلفه ويقربه من أساطير القارة

أسعار الذهب اليوم

رغم تراجع الأونصة عالميا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

سعر الدولار اليوم

وصل كام النهاردة؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

اتحاد الكرة ينتظر حيثيات عقوبات فيفا ضد حسام حسن وإبراهيم حسن وزيكو

شيكابالا

طارق يحيى يكشف موعد عودة شيكابالا للملاعب

صورة من اللقاء

إشادة عراقية بطاقم التحكيم المصري في قمة الشرطة والزوراء

بالصور

بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

عينيك بترف باستمرار؟.. 7 أسباب شائعة منها كثرة استخدام الهاتف والكمبيوتر

عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمهل قبل اتخاذ القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد