وداعاً للوزن الثقيل.. 4 مفاجآت في تصميم ماك بوك برو الجديد من أبل

تستعد شركة "أبل" الأسبوع القادم للكشف عن أول إعادة تصميم شاملة لجهاز المحمول "ماك بوك برو" (MacBook Pro) منذ خمس سنوات.

ورغم أن الجهاز سيحتفظ بنفس المعالجات القوية الموجودة حالياً، إلا أنه سيأتي بأربع مميزات تصميمية ثورية ستجعله أمنية كل مستخدم.

وزن أخف وحمل أسهل

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، فإن الميزة الأولى والأهم هي انخفاض وزن الجهاز بشكل ملحوظ.

فرغم أن الجهاز لن يكون أنحف بكثير من الجيل الحالي، إلا أن أبل أعادت هندسة وترتيب المكونات الداخلية بالكامل لتقليل وزنه، ليصبح حمله والتنقل به أسهل بكثير من السابق.

والخبر السار هو أن هذا التعديل لن يأتي على حساب المنافذ (Ports)، حيث من المتوقع أن يحتفظ الجهاز بجميع منافذ التوصيل الأساسية التي يحتاجها المحترفون.

شاشة تنبض بالألوان وتعمل باللمس

أما الميزة الثانية فتتمثل في تزويد الجهاز بشاشة جديدة من نوع (OLED)، وهي نفس التقنية المستخدمة في أجهزة آيفون الحديثة، وتتميز بتقديم ألوان زاهية ودرجات أسود عميقة جداً، مما يجعل مشاهدة الفيديوهات وتعديل الصور تجربة مبهرة.

والمفاجأة الأكبر هي الميزة الثالثة؛ فسيأتي "ماك بوك برو" الجديد بشاشة تدعم اللمس لأول مرة.

ورغم أن أبل لا تريد استبدال لوحة المفاتيح والماوس، إلا أن إمكانية لمس الشاشة مباشرة ستسهل العديد من المهام السريعة، خاصة مع التحديثات الجديدة في نظام التشغيل.

اختفاء النوتش المزعج

وأخيراً، الميزة الرابعة التي طالما انتظرها المستخدمون هي التخلص من "النوتش" (Notch)، وهو الجزء الأسود المزعج أعلى الشاشة الذي يضم الكاميرا.

وبدلاً من ذلك، ستعتمد أبل على تصميم أكثر أناقة بكاميرا صغيرة مدمجة في ثقب دائري داخل الشاشة، مع احتمالية دعم ميزة "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) لعرض الإشعارات بشكل مبتكر، كما هو الحال في أجهزة الآيفون.