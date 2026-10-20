قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة ضد باريس.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2026 والقنوات الناقلة
فائدة الاستغفار لجسم الإنسان.. رزق وخير وعجائب لا حصر لها
بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق
ماذا يقال في أذكار صلاة الفجر ؟.. كلمات وردت عن سيدنا النبي
ترامب: أوروبا تفقد السيطرة على بلدانها بسبب الهجرة غير الشرعية
هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب
ناقد رياضي: محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030
رعب في هواتف آيفون.. فيروس تجسس خطير يسرق صورك وأرقامك السرية
عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
«التعليم أولوية وأنهينا حقبة المدرس الواحد والـ 150 طالباً».. أبرز رسائل مدبولي بـ«منتدى مصر 2026»
حكم بيع بيانات المرضى الصحية لشركات التأمين أو الأدوية؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة أبل الكبرى.. جهاز ماك بوك برو بشاشة لمس في حدث 28 أكتوبر

ماك بوك برو"
ماك بوك برو"
احمد الشريف

أعلنت شركة "أبل" رسميًا عن تنظيم حدث تقني جديد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 28 أكتوبر الجاري تحت شعار "برو آند تيل" (Pro and Tell). 

فيما تستعد الشركة للكشف عن مجموعة مفاجآت ثورية للمستخدمين.

شاشة لمس لأول مرة في أجهزة ماك

وبحسب تقارير تقنية موثوقة، ستكسر "أبل" أخيرًا قاعدتها القديمة التي كانت تفصل بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية (الآيباد).

فمن المتوقع أن يشهد هذا الحدث إطلاق أول جهاز كمبيوتر محمول "ماك بوك برو" يدعم شاشة اللمس (Touchscreen). 

ولن تكتفي الشركة بذلك، بل ستزود الجهاز بشاشة "أوليد" (OLED) التي تعرض ألوانًا زاهية جداً ودرجات أسود عميقة بشكل مذهل. 

وتمثل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في تاريخ أجهزة ماك التي طالما اقتصرت على لوحة المفاتيح والماوس فقط. وسيحصل الجهاز الجديد على تصميم هيكلي أخف وزنًا لتسهيل حمله واستخدامه في أي مكان.

معالجات أسرع وتحديثات لأجهزة أخرى

وأوضحت التقارير أن جهاز "ماك بوك برو" الجديد سيعمل بمعالجات (M5 Pro) و(M5 Max) فائقة السرعة، لتوفير أداء قوي للمحترفين.

كما سيتضمن الحدث الكشف عن أجهزة كمبيوتر "ماك" أخرى تعمل بمعالج (M6) الجديد، وتحديثات لأجهزة "آي ماك" المكتبية قد تشمل ألوانًا جديدة جذابة، مع التركيز على زيادة سرعة الجهاز وتقليل استهلاكه للطاقة.

آيباد ميني جديد بأسعار أعلى

ولن تقتصر المفاجآت على أجهزة الكمبيوتر فقط، بل تخطط "أبل" للكشف عن الجيل الثامن من أجهزة "آيباد ميني" (iPad mini 8).

وسيحصل هذا الجهاز الصغير على ترقيات كبيرة، أهمها استخدام شاشة "أوليد" عالية النقاء لأول مرة، وتعديل مكان الكاميرا الأمامية لتصبح في وضعية العرض بدلاً من الوضع الطولي، كما سيتم تزويده بمعالج (A20 Pro) القوي لزيادة سرعته. 

ورغم هذه المميزات الرائعة، توقع الخبراء أن يؤدي استخدام شاشة "أوليد" إلى ارتفاع سعر "آيباد ميني" الجديد مقارنة بالأجيال السابقة، على أن تبدأ الشركة في طرح هذه الأجهزة للبيع في الأسواق خلال شهر نوفمبر القادم.

ماك بوك برو أوليد OLED Pro and Tell برو آند تيل M5 Max ماك iPad mini 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

حمزة عبد الكريم

بعد مشاركته مع الفريق الرديف.. مدرب برشلونة السابق يوجه نصيحة مهمة لـ حمزة عبد الكريم

محمد صلاح

ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو ومطاري الملك خالد وأبها في السعودية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: تطوير المناهج وترسيخ الوسطية وتأهيل الطلاب لسوق العمل ركائز الأمن القومي المصري

وائل النشار رئيس المصرية للمطارات

النشار يتابع توسعات مطار الغردقة لمواكبة نمو حركة الركاب

الرئيس السيسي

ماذا قال الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد