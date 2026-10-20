مفاجأة أبل الكبرى.. جهاز ماك بوك برو بشاشة لمس في حدث 28 أكتوبر

أعلنت شركة "أبل" رسميًا عن تنظيم حدث تقني جديد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 28 أكتوبر الجاري تحت شعار "برو آند تيل" (Pro and Tell).

فيما تستعد الشركة للكشف عن مجموعة مفاجآت ثورية للمستخدمين.

شاشة لمس لأول مرة في أجهزة ماك

وبحسب تقارير تقنية موثوقة، ستكسر "أبل" أخيرًا قاعدتها القديمة التي كانت تفصل بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية (الآيباد).

فمن المتوقع أن يشهد هذا الحدث إطلاق أول جهاز كمبيوتر محمول "ماك بوك برو" يدعم شاشة اللمس (Touchscreen).

ولن تكتفي الشركة بذلك، بل ستزود الجهاز بشاشة "أوليد" (OLED) التي تعرض ألوانًا زاهية جداً ودرجات أسود عميقة بشكل مذهل.

وتمثل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في تاريخ أجهزة ماك التي طالما اقتصرت على لوحة المفاتيح والماوس فقط. وسيحصل الجهاز الجديد على تصميم هيكلي أخف وزنًا لتسهيل حمله واستخدامه في أي مكان.

معالجات أسرع وتحديثات لأجهزة أخرى

وأوضحت التقارير أن جهاز "ماك بوك برو" الجديد سيعمل بمعالجات (M5 Pro) و(M5 Max) فائقة السرعة، لتوفير أداء قوي للمحترفين.

كما سيتضمن الحدث الكشف عن أجهزة كمبيوتر "ماك" أخرى تعمل بمعالج (M6) الجديد، وتحديثات لأجهزة "آي ماك" المكتبية قد تشمل ألوانًا جديدة جذابة، مع التركيز على زيادة سرعة الجهاز وتقليل استهلاكه للطاقة.

آيباد ميني جديد بأسعار أعلى

ولن تقتصر المفاجآت على أجهزة الكمبيوتر فقط، بل تخطط "أبل" للكشف عن الجيل الثامن من أجهزة "آيباد ميني" (iPad mini 8).

وسيحصل هذا الجهاز الصغير على ترقيات كبيرة، أهمها استخدام شاشة "أوليد" عالية النقاء لأول مرة، وتعديل مكان الكاميرا الأمامية لتصبح في وضعية العرض بدلاً من الوضع الطولي، كما سيتم تزويده بمعالج (A20 Pro) القوي لزيادة سرعته.

ورغم هذه المميزات الرائعة، توقع الخبراء أن يؤدي استخدام شاشة "أوليد" إلى ارتفاع سعر "آيباد ميني" الجديد مقارنة بالأجيال السابقة، على أن تبدأ الشركة في طرح هذه الأجهزة للبيع في الأسواق خلال شهر نوفمبر القادم.