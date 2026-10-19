فرصة لا تعوض.. خصم ضخم على جهاز "ماك بوك برو M5"

أعلنت منصة التسوق العالمية "أمازون" بأمريكا عن عودة أحد أقوى العروض الترويجية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من شركة "أبل"، حيث قدمت خصماً كبيراً جداً على جهاز "ماك بوك برو" المزود بالمعالج الجديد (M5 Pro).

تخفيض غير مسبوق في السعر

وبحسب تقرير نشره موقع "أبل إنسايدر" التقني، قررت أمازون إعادة هذا العرض المغري للمشترين خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن نفدت كل الأجهزة المعروضة بهذا السعر المنخفض في بداية الأسبوع.

وبفضل هذا الخصم الضخم الذي يبلغ 430 دولاراً، أصبح سعر الجهاز القوي (نسخة 14 بوصة) 2069 دولاراً فقط.

ويعتبر هذا التخفيض فرصة نادرة جداً لمن يبحث عن جهاز كمبيوتر محمول قوي وسريع لإنجاز الأعمال الثقيلة دون دفع مبالغ طائلة.

مواصفات تلبي احتياجات المحترفين

وأوضح التقرير أن النسخة التي يشملها هذا العرض تأتي باللون "الأسود الفضائي" الأنيق، وتتمتع بمواصفات داخلية ممتازة.

فالجهاز مزود بالجيل الخامس من معالجات أبل (M5 Pro)، والذي يضم 15 نواة (عقول مفكرة) للمعالجة الأساسية، و16 نواة للرسوميات والصور.

كما يحتوي على ذاكرة عشوائية (رام) بسعة 24 جيجابايت لتشغيل عدة برامج معاً بسلاسة، ومساحة تخزين ضخمة وسريعة بحجم 1 تيرابايت لحفظ كل ملفاتك ومقاطع الفيديو بأمان.

عروض إضافية على أجهزة أبل

ولم يقتصر الأمر على هذه النسخة فقط، بل قدمت أمازون خصومات أخرى مذهلة وصلت إلى 800 دولار على النسخ الأكبر والأقوى من أجهزة "ماك بوك برو" التي تعمل بمعالجات (M5 Max).

كما شملت التخفيضات أجهزة أبل الجديدة للمنزل الذكي، مثل جهاز "هوم فيو" وجهاز التلفزيون "أبل تي في 4K".

وينصح الخبراء المهتمين بالشراء بسرعة استغلال هذه العروض المؤقتة قبل انتهاء الكميات المتاحة مجدداً.