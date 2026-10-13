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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مفاجأة أبل.. إطلاق شاشة ذكية للتحكم بمنزلك بـ 299 دولاراً وأجهزة أخرى

أبل
أبل
احمد الشريف

 كشفت شركة "أبل" رسميًا عن مجموعة أجهزة جديدة مخصصة لإدارة المنازل الذكية، في خطوة قوية تهدف إلى تغيير طريقة تفاعلنا مع الأجهزة الكهربائية المحيطة بنا يوميًا وجعلها أسهل بكثير.

شاشة ذكية تدير بيتك بالكامل

وبحسب تقرير مفصل نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، جاءت المفاجأة الكبرى في الكشف عن جهاز جديد كليًا يحمل اسم “هوم فيو”، هذا الجهاز عبارة عن شاشة ذكية صغيرة يبلغ سعرها 299 دولارًا، صممت لتكون مركز القيادة الرئيسي لبيتك.

ويمكنك من خلال هذه الشاشة متابعة كاميرات المراقبة، وتعديل إضاءة الغرف، والتحكم في أجهزة التكييف بلمسة واحدة سريعة. 

وتهدف الشركة من هذا الابتكار إلى تجميع كل أجهزتك المتصلة بالإنترنت في شاشة واحدة سهلة الاستخدام، لتستغني تمامًا عن البحث عن هاتفك لتشغيل أو إطفاء أي جهاز.

تجربة مشاهدة أسرع وأكثر متعة

وإلى جانب الشاشة الذكية المركزية، أعلنت الشركة عن طرح الجيل الجديد من جهاز "أبل تي في 4K"، وهذا الجهاز الصغير يتم توصيله بشاشة التلفزيون العادية ليحولها إلى شاشة ذكية فائقة الوضوح. 

وركزت الشركة في هذا الإصدار الحديث على تزويده بمعالج بيانات أقوى وأسرع بكثير من الجيل السابق. 

ويضمن هذا التحديث للمستخدمين تجربة مشاهدة خالية من أي تقطيع أو بطء مزعج أثناء متابعة الأفلام عالية الدقة، أو عند الاستمتاع بتشغيل الألعاب الإلكترونية الثقيلة مع العائلة في أوقات الفراغ.

مساعدك الصوتي بتصميم عصري

ولم تتوقف إعلانات الشركة الأمريكية عند هذا الحد، بل كشفت أيضًا عن الإصدار الثاني من سماعتها الذكية الصغيرة "هوم بود ميني 2". 

وتعتبر هذه السماعة بمثابة مساعد شخصي متواجد في غرفتك طوال الوقت لينفذ أوامرك. 

وتأتي النسخة الجديدة بتحسينات كبيرة وملموسة في جودة ونقاء الصوت، لتستمتع بموسيقاك المفضلة بشكل أفضل يملأ المكان.

كما تم تزويدها بمستشعرات ذكية جديدة تجعلها أسرع في الاستجابة لأوامرك الصوتية، سواء كنت تسألها عن حالة الطقس أو تطلب منها قراءة رسائلك بصوت مسموع.

خطة طموحة للسيطرة على المنازل

وأوضح التقرير أن هذه الإطلاقات المتزامنة والمفاجئة تؤكد جدية أبل في اقتحام سوق الأجهزة المنزلية بقوة، فالشركة لم تعد تكتفي بوضع هواتف آيفون في جيوبنا، بل تسعى لتكون التكنولوجيا الخاصة بها هي العقل المدبر لكل ركن داخل المنزل. 

وتراهن أبل على أن سهولة ربط أجهزتها ببعضها البعض، ومستوى الأمان العالي الذي توفره لبيانات المستخدمين، سيكونان السر وراء إقناع المشترين باختيار منتجاتها لإدارة منازلهم بدلاً من الأجهزة المنافسة.

أبل هوم فيو أبل تي في 4K هواتف آيفون آيفون

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