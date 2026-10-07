أبل تستعد لإطلاقات ضخمة في أكتوبر.. موجتان من المنتجات الجديدة

أفادت التقارير بأن شركة آبل تخطط لإطلاق موجة ثانية من إعلانات المنتجات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت التقارير أنه بالإضافة إلى حدث آبل المتوقع في 13 أكتوبر، تخطط الشركة للكشف عن مجموعة أخرى من المنتجات الجديدة في الأسبوع الأخير من الشهر.. إليك التفاصيل:

إطلاق منتجات جديدة

ومن المتوقع إطلاق أجهزة ماك جديدة وجهاز آيباد ميني بشاشة OLED قبل نهاية العام.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، زعم مارك جورمان من بلومبرج أن شركة أبل ستعقد بالفعل حدثًا في 13 أكتوبر للإعلان عن " مركز المنزل الذكي الذي طال انتظاره مع شاشة، وجهاز HomePod mini الجديد ، وجهاز Apple TV المحدث ".

جاء تقرير جورمان وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت آبل ستعقد حدثًا خاصًا أم ستعلن عن المنتجات الجديدة عبر مقاطع فيديو وبيانات صحفية، كما فعلت في السابق. وكان جورمان قد صرّح سابقًا بأن آبل ستكشف النقاب عن هذه المنتجات في 13 أكتوبر، دون تحديد كيفية الإعلان عنها.

بالإضافة إلى هذه المنتجات الثلاثة، كان من المتوقع أيضًا أن تكشف شركة آبل عن جهاز iPad mini جديد بشاشة OLED وأجهزة Mac جديدة، بما في ذلك جهاز iMac محدث وجهاز MacBook Pro بشاشة OLED تعمل باللمس ، وكلاهما يعمل بشريحة M6.

والآن، يقول موقع MacRumors إنه "وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر"، ستكشف الشركة عن جولة أخرى من المنتجات الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

ولم يُحدد التقرير المنتجات التي سيتم الإعلان عنها، كما لم يُحدد تاريخاً معيناً، ولم يُشر إلى ما إذا كانت آبل ستعقد حدثاً ثانياً أم ستكشف عن المنتجات من خلال مقاطع فيديو وبيانات صحفية.

ومع ذلك، فإن هذه الإعلانات في نهاية الشهر ستختتم شهر أكتوبر المزدحم بشكل غير عادي لشركة آبل، حيث سيتم إطلاق هاتف iPhone Duo في 23 أكتوبر، ومن المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن نتائجها الفصلية قبل نهاية الشهر.