أخبار التكنولوجيا.. سر لحماية بطارية اللاب توب.. طريقة لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجئ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

السر البسيط لحماية بطارية اللاب توب من التلف.. لا تتخطى هذه النسبة

السر البسيط لحماية بطارية اللاب توب من التلف.. لا تتخطى هذه النسبةلمياء الياسين

تواجه بطاريات أجهزة الحاسوب المحمول (اللاب توب) ضغوطاً مستمرة نتيجة الاستخدام المكثف في المهام الشاقة، ما يعجل بتراجع كفاءتها وقصر عمرها الافتراضي.

ولحماية جهازك وضمان استدامة أدائه، يُنصح باتباع الإرشادات الوقائية التالية:

بدون برامج.. الطريقة العلمية لمنع هاتفك من الإغلاق المفاجىء

تعتمد بطاريات الهواتف الذكية على نظام دورات الشحن، حيث تكتمل الدورة الواحدة عند استهلاك وإعادة شحن ما يعادل 100% من سعة البطارية.

ويشير موقع ZDNet إلى أن تراجع صحة البطارية مع زيادة دورات الشحن يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وانخفاض الجهد الكهربائي، مما قد يسبب إغلاقاً مفاجئاً للهاتف.

وداعاً للحرية الكاملة في أندرويد.. قرار مفاجئ من جوجل يزلزل مجتمع المطور

تواجه فلسفة نظام أندرويد القائمة على الانفتاح وحرية الاختيار تحولاً جذرياً غير مسبوق، بعد إعلان شركة جوجل رسمياً عن بدء تطبيق قواعد صارمة للتحقق من هوية مطوري التطبيقات. هذا القرار، الذي انطلق مرحلياً في أربع دول تشمل البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، يفرض قيوداً أمنية مشددة تتجاوز متجر "جوجل بلاي" لتشمل سبعة متاجر رئيسية لشركات كبرى مثل سامسونج وشاومي وأوبو، بهدف معلن وهو الحد من انتشار البرمجيات الخبيثة واحتيال التطبيقات.

صدمة لعشاق iQOO.. تسريبات تكشف عن سعر هاتف iQOO 16 المتوقع



يتجه هاتف iQOO 16 الجديد نحو الإطلاق الرسمي، إلا أن استراتيجية التسعير المتوقعة قد تكون العقبة الأبرز أمام نجاحه. وكان الهاتف قد كُشف عنه رسميًا في الصين أواخر سبتمبر 2026 بسعر 894 دولارًا أمريكيًا

وفقًا لتسريبات موثوقة من أحد المطلعين على منصة X، فقد دخل الجهاز بالفعل مرحلة الاختبارات وهي خطوة تعني عادةً اقتراب موعد الإطلاق المحلي خلال أسابيع قليلة. لكن الصدمة تكمن في السعر المتوقع؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الهاتف قد يصل بسعر حوالي 1,039 دولارًا أمريكيًا)