صدمة لعشاق أونر.. الانتظار يطول قبل وصول هواتف Magic9 المنتظرة للأسواق

كشفت تقارير تقنية حديثة عن خبر محبط لمحبي هواتف "أونر" (Honor)، حيث سيتعين عليهم الانتظار لعدة أشهر إضافية قبل التمكن من شراء أجهزة سلسلة Magic9 الجديدة، والتي تم طرحها مؤخراً داخل الصين فقط.

موعد الوصول رسمياً

وبحسب ما ذكره موقع "جي إس إم أرينا" التقني، أعلنت المواقع الرسمية للشركة في بريطانيا وفرنسا أن سلسلة الهواتف المتطورة، والتي تضم ثلاثة إصدارات مختلفة، لن تصل إلى الأسواق العالمية قبل شهر يناير من العام المقبل.

يعني هذا الإعلان ببساطة أن المشتري العادي الذي ينتظر تجربة هذه الأجهزة سيضطر للصبر لفترة طويلة، وهو ما قد يزعج المستخدمين المستعجلين لترقية هواتفهم القديمة.

ألوان جذابة وأداء قوي

وللتخفيف من حدة هذا الانتظار الطويل، بدأت الشركة في استعراض الهاتف الأقوى في السلسلة وهو "Magic9 Pro Max" عبر موقعها الرسمي.

وسيُطرح هذا الجهاز بألوان أنيقة تشمل الأسود الداكن، والأخضر الزيتي، والفضي اللامع.

وإلى جانب الشكل الخارجي، سيتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية (رام) تبلغ 12 جيجابايت؛ وهي الشريحة المسؤولة عن تشغيل التطبيقات الثقيلة معًا في نفس اللحظة دون أي بطء أو "تهنيج".

كما يقدم الهاتف مساحات تخزين داخلية بحجم 256 و512 جيجابايت، لتناسب احتياجات حفظ الصور والملفات الضخمة.

نصيحة قبل الشراء

وأشار التقرير إلى ملاحظة هامة للمستخدمين، وهي ضرورة الاستعداد المالي المبكر.

فمع الارتفاع المستمر في أسعار الهواتف الرائدة (وهي الهواتف التي تضم أقوى الكاميرات وأحدث التقنيات)، ينصح الخبراء ببدء توفير المبلغ المطلوب من الآن.

وإذا كنت مصممًا على شراء الهاتف، يمكنك ببساطة تسجيل بياناتك عبر موقع الشركة، لتصلك رسالة تنبيه فورية بمجرد توفره للبيع المباشر.