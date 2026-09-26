هونر تطلق هاتف Honor X9e Pro ببطارية 11 ألف ميلي أمبير وسطوع قياسي

أعلنت شركة "هونر" الصينية رسمياً في ماليزيا عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد "Honor X9e Pro"، الذي يأتي مزوداً ببطارية ضخمة سعتها 11 ألف ميلي أمبير، وشاشة متطورة تسجل ذروة سطوع قياسية تصل إلى 10 آلاف شمعة، ليقدم ترقيات عتادية بارزة ضمن فئة الهواتف المتوسطة لعام 2026.

بطارية عملاقة بأنود السيليكون

أفاد تقرير نشره موقع GSMArena التقني، بأن الهاتف يعتمد على تقنية أنود السيليكون والكربون لتحقيق هذه السعة الاستثنائية، وهي نفس السعة النموذجية التي قُدّمت في هاتف "Honor X80 Pro Max" في يونيو الماضي.

وتؤكد الاختبارات المعملية للشركة قدرة البطارية على تشغيل الموسيقى لأكثر من 164 ساعة، وعرض مقاطع الفيديو القصيرة لمدة 35 ساعة، وتشغيل الفيديو العادي لأكثر من 66 ساعة متواصلة.

كما تعهدت الشركة بعمر افتراضي لصحة البطارية يصل إلى 6 سنوات بمتوسط استخدام يومي يبلغ 6 ساعات، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقوة 27 واط لاستخدام الهاتف كبنك طاقة محمول.

شاشة LTPS AMOLED متطورة بمعدل تحديث 120 هرتز

زود هاتف "Honor X9e Pro" بشاشة من نوع LTPS AMOLED يبلغ مقاسها 6.8 بوصة بدقة 1.5K، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز لتوفير سلاسة فائقة أثناء التصفح والتشغيل.

وأوضح التقرير أن ذروة السطوع القياسية التي تبلغ 10 آلاف شمعة (nits) تتحقق فقط في مناطق ونقاط معزولة من الشاشة أثناء تشغيل مقاطع الفيديو المدعومة بتقنية المدى الديناميكي العالي (HDR)، مما يضمن وضوحاً فائقاً في مختلف ظروف الإضاءة المحيطة.

منظومة تصوير بدقة 108 ميجابكسل

اشتمل الهاتف في الواجهة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بحجم مستشعر يبلغ 1/1.67 بوصة، مدعومة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل.

ونال الهاتف ترقية ملحوظة في الكاميرا الأمامية المخصصة لصور السيلفي، حيث ارتفعت دقتها إلى 16 ميجابكسل، مقارنة بمستشعر 8 ميجابكسل الذي كان موجوداً في الطراز السابق، لتقديم جودة تصوير ومكالمات فيديو أكثر وضوحاً.

معالجة قوية ومقاومة استثنائية للماء بمعيار IP69K

يعمل الهاتف بواسطة معالج "Snapdragon 6 Gen 5" الصادر عن شركة كوالكوم، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، مع خيارين من سعة التخزين الداخلية هما 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع الجهاز بحماية فائقة ضد الماء والغبار وفق معيار "IP69K"، بعد أن اجتاز في الاختبارات المعملية نحو 100 ألف دورة غمر متكرر في المياه، ويدير الهاتف واجهة "MagicOS 10" المبنية على أحدث أنظمة التشغيل "أندرويد 16".

ألوان الهاتف وتفاصيل الأسعار الرسمية المعلنة

طرحت هونر الهاتف بأربعة ألوان تشمل الأرجواني الملكي (Royal Purple)، والبني المحمر (Reddish Brown)، وذهب الفجر (Dawn Gold)، وأسود منتصف الليل (Midnight Black).

وحددت الشركة سعر الهاتف في السوق الماليزية بـ 1899 رينجيت ماليزي (نحو 464 دولاراً أمريكياً) لنسخة 8/256 جيجابايت، بينما يرتفع السعر إلى 2399 رينجيت ماليزي (نحو 587 دولاراً أمريكياً) للإصدار المزود بسعة تخزين 512 جيجابايت.