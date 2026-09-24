من الصحراء إلى مرآب.. أين تنام والدة إيلون ماسك عندما تزوره؟

قد يكون ابنها واحدًا من أثرى أثرياء العالم، لكن ذلك لم يغير كثيرًا الطريقة التي تنظر بها ماي ماسك إلى الرفاهية؛ فبالنسبة إليها، لا تحتاج الراحة إلى قصر أو فندق فاخر، بل قد تكفي مرتبة على الأرض وسقف يحميها.

وكشفت ماي ماسك، والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنها تنام في مرآب عندما تزور ابنها في "ستاربيس" بولاية تكساس، مؤكدة أنها لا تجد في ذلك أمرًا غريبًا، بعدما أمضت جانبًا كبيرًا من حياتها معتادة على التنقل والعيش بإمكانات بسيطة.

وقالت ماي، البالغة من العمر 78 عامًا، لصحيفة "نيويورك بوست"، إنها تشعر بالرضا إذا وجدت أريكة أو حتى مرتبة تضعها على الأرض، معتبرة أن وجود سقف فوق رأسها يجعل النوم على الأرض نوعًا من "الرفاهية".

ولا تبدو هذه النظرة بعيدة تمامًا عن أسلوب حياة ابنها؛ إذ عُرف إيلون ماسك، رغم ثروته الضخمة، بعدم ارتباطه لفترات بمنزل دائم، وتحدث، سابقًا، عن إقامته لدى أصدقاء أو في مساكن متواضعة.

