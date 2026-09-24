حماس تبدي استعدادها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم أن الحركة لديها الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة.

وقال، في تصريحات له، إن التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به ناجم عن رفض حكومة الاحتلال الالتزام بالاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله ميلادينوف عن إلزام الاحتلال بتنفيذه.

وشدد على ضرورة تحرك جميع الأطراف، ولا سيما الإدارة الأمريكية ومجلس السلام، لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة كي تضطلع بواجباتها تجاه أهالي القطاع والشروع في إدخال القوات الدولية وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به.