إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع عقوبات على عمرو زهران، لاعب النادي الأهلي، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي والقناة ضمن منافسات دوري المرتبط.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة أن الرياضة تقوم في جوهرها على ترسيخ القيم والأخلاق قبل النتائج، وتقديم قدوة حسنة للأجيال، مشددًا على أهمية الحفاظ على الانضباط والسلوك القويم داخل الملاعب وخارجها، بما يضمن بيئة رياضية راقية تعكس روح المنافسة النزيهة.

وأدان الاتحاد التصرف غير المقبول الصادر من اللاعب عمرو زهران خلال المباراة، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل مخالفة لقيم الانضباط والروح الرياضية.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف اللاعب لمدة 3 أشهر من موسم 2026-2027، على أن ينتهي الإيقاف بنهاية منافسات دوري المرتبط، بما يشمل خلال فترة العقوبة مباريات كأس مصر وكأس السوبر المصري، وأي مباريات دولية ودية أو رسمية.

كما تضمنت العقوبة توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، إلى جانب توجيه إنذار نهائي للاعب، مع التأكيد على أنه في حال تكرار أي مخالفة مستقبلًا، سيتم تشديد العقوبة.

وشدد الاتحاد المصري لكرة السلة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بالحفاظ على القيم الرياضية والانضباط داخل وخارج الملاعب، مؤكدًا ضرورة التزام جميع عناصر اللعبة بالسلوك الرياضي والتحلي بالروح الرياضية والاحترام المتبادل، بما يليق باسم مصر ومكانتها.