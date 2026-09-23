علاء نبيل يكشف كواليس رحيله عن اتحاد الكرة: «كنت تقيل عليهم»

كشف علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس جديدة بشأن رحيله عن منصبه، مؤكدًا أنه تلقى رسالة من أحد الأشخاص داخل الاتحاد تفيد بأنه أصبح عبئًا على المسؤولين، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال نبيل إنه أُبلغ من أحد المسؤولين داخل الاتحاد بأن وجوده لم يعد مرغوبًا فيه، وأن هناك رغبة في عدم منحه مساحة للتحدث أو اتخاذ القرارات واختيار ما يراه مناسبًا في نطاق عمله.

وأضاف أنه لم يفهم أسباب هذا الموقف، متسائلًا عن كيفية أداء مهامه ومسؤولياته في ظل عدم السماح له بإبداء رأيه أو اتخاذ القرارات المتعلقة بعمله.