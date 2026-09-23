جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب

في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من حالات الأزمات القلبية والموت المفاجئ، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، من عدد من العوامل التي قال إنها ترتبط بمشكلات القلب وقد تزيد من مخاطر الوفاة المفاجئة، مطالبًا المواطنين بإعادة ترتيب أولوياتهم والاهتمام بصحتهم النفسية والجسدية.

جمال شعبان يحذر من أسباب الموت المفاجئ

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال حديثه ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، إن الموت المفاجئ أصبح من الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثيرين، مشيرًا إلى أن هناك 4 عوامل رئيسية حذر منها، وهي التدخين بكل أنواعه، والتوتر والزعل، وقلة الحركة والسمنة، إلى جانب قلة النوم والنوم في وجود الإضاءة.

«الزعل ممكن يكسر القلب»

وأشار جمال شعبان إلى أهمية التعامل مع الضغوط النفسية والحزن، موضحًا أن الانفعالات الشديدة والتوتر قد يؤثران على صحة القلب.

وقال إن الإنسان يجب أن يتعامل مع مشاعر الغضب والزعل «بقلب المؤمنين»، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن الضغوط قدر الإمكان وعدم السماح للمشكلات النفسية بأن تؤثر على الصحة.

صالحوا بعض

جمال شعبان

ووجه جمال شعبان رسالة للمواطنين بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، والتصالح مع الآخرين وعدم ترك الخلافات والمشكلات دون حل، خاصة في ظل ما وصفه بتزايد الحديث عن حالات الموت المفاجئ.

وأضاف أن الإنسان لا يعرف متى تأتي لحظة النهاية، داعيًا إلى استغلال الوقت في إصلاح العلاقات والتقارب مع الآخرين.

جمال شعبان يتحدث عن تأثير الحزن والتوتر

جمال شعبان

ولفت إلى أن الحزن الشديد والتوتر قد تكون لهما تداعيات على القلب، مشيرًا إلى أن هناك حالات يمكن أن تتعرض لمشكلات صحية عقب التعرض لانفعالات وضغوط شديدة.

كما أشار، بحسب ما ذكره، إلى أن نسبة تتراوح بين 2% و5% من الرجال قد يتوفون بسبب الحزن والتوتر، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى تأثير الحالة النفسية على صحة القلب.

التدخين والسمنة وقلة الحركة

وشدد جمال شعبان على ضرورة الابتعاد عن التدخين بمختلف أنواعه، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني، إلى جانب الحصول على قدر كافٍ من النوم، باعتبارها عوامل مهمة للحفاظ على صحة القلب وتقليل المخاطر الصحية.

وأكد أن الاهتمام بالصحة لا يقتصر على علاج المرض بعد حدوثه، وإنما يبدأ من الوقاية وتغيير العادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على القلب والجسم.