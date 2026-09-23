كل ما يتردد غير صحيح .. إبراهيم حسن ينفي أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر

حسم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة بين محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن.

وأكد إبراهيم حسن، خلال تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود خلافات بين الجهاز الفني ومحمد الشناوي، مشددًا على أن الأمر لا يتجاوز كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال إبراهيم حسن: «لا توجد أزمة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مع محمد الشناوي، وكل ما يتردد خلال الساعات الماضية غير حقيقي».

حقيقة جلسة محمد الشناوي مع جهاز منتخب مصر

ونفى مدير منتخب مصر أيضًا ما تردد بشأن وجود جلسة مرتقبة تجمع محمد الشناوي بالجهاز الفني للمنتخب، بحضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بهدف إنهاء الخلافات المزعومة بين الطرفين.

وأضاف إبراهيم حسن: «الكلام عن عقد جلسة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع محمد الشناوي مش حقيقي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مفيش موضوع عشان يكون في جلسة مع الشناوي، وكل ما يتردد غير صحيح».

وكانت تقارير قد تحدثت خلال الساعات الماضية عن وجود خلاف بين الشناوي والجهاز الفني لمنتخب مصر، إلى جانب أنباء عن تدخل هاني أبو ريدة لعقد جلسة بين الطرفين، وهو ما نفاه إبراهيم حسن بشكل قاطع.