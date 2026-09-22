عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

شهد مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج جريمة أسرية مأساوية هزت الأهالي، حيث أنهت سيدة حياة زوجها تاجر الذهب طعنًا بسكين داخل شقتهما، بعدما قام بعضها في أذنها، وتم القبض على المتهمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي العميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية، بلاغًا من مركز شرطة ساقلتة بمقتل تاجر ذهب داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثمان المجني عليه ملقى أمام باب المطبخ وبه عدة طعنات بسكين.

وبسؤال زوجته في بداية الواقعة أنكرت ارتكابها للجريمة، مما دفع فريق البحث إلى فحص ملابسات الواقعة وعلاقات المجني عليه وتفريغ مسرح الجريمة.

ودلت تحريات المقدم محمود عبد الحفيظ، رئيس مباحث مركز ساقلتة، والرائد محمد حسين، معاون أول مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الواقعة هي الزوجة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يعاني من اضطرابات نفسية، ونشبت بينه وبين زوجته مشادة قام خلالها بالتعدي عليها وعضها في أذنها، وأثناء محاولتها الهروب منه مع طفلهما حاول التهجم عليها مرة أخرى، فاستلت سكينًا من المطبخ وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على أداة الجريمة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.