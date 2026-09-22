قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة
ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا جيدا مع الوفد الإيراني في نيويورك
مشي عكس وصدم سيارة.. القبض على سائق تروسيكل بالقاهرة
إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء
كان مثمرا.. ترامب: اجتماع أمريكي إيراني استمر 3 ساعات
من قلب الأمم المتحدة| النائب محمد أبو العينين يشارك في جلسات الجمعية العامة
ماكرون: ما يُسمى بالسلام في قطاع غزة مشهد يجعلنا جميعا نشعر بالخزي
خبراء مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية: تماسك الجبهة الداخلية يبدأ من الشراكة المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية
200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع
احتدام الخلاف بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تشجير وتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري بشارع أحمد سوكارنو مع شارع السودان بالعجوزة
في حد يدافع عن تاجر مخدرات؟.. أحمد موسى: اللجان الإخوانية تستغل فيديوهات التحريض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج جريمة أسرية مأساوية هزت الأهالي، حيث أنهت سيدة حياة زوجها تاجر الذهب طعنًا بسكين داخل شقتهما، بعدما قام بعضها في أذنها، وتم القبض على المتهمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي العميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية، بلاغًا من مركز شرطة ساقلتة بمقتل تاجر ذهب داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثمان المجني عليه ملقى أمام باب المطبخ وبه عدة طعنات بسكين.

وبسؤال زوجته في بداية الواقعة أنكرت ارتكابها للجريمة، مما دفع فريق البحث إلى فحص ملابسات الواقعة وعلاقات المجني عليه وتفريغ مسرح الجريمة.

ودلت تحريات المقدم محمود عبد الحفيظ، رئيس مباحث مركز ساقلتة، والرائد محمد حسين، معاون أول مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الواقعة هي الزوجة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يعاني من اضطرابات نفسية، ونشبت بينه وبين زوجته مشادة قام خلالها بالتعدي عليها وعضها في أذنها، وأثناء محاولتها الهروب منه مع طفلهما  حاول التهجم عليها مرة أخرى، فاستلت سكينًا من المطبخ وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على أداة الجريمة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ساقلتة ذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

الدولار

فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: الأسعار ستتراجع بشكل كبير فور انتهاء الحرب وأبرزها النفط

فرنسا

فرنسا: العقوبات المفروضة على روسيا حرمتها من نصف مليار دولار

سفير كندالدي الاتحاد الاوربي

سفير كندا في الاتحاد الأوروبي: أوتاوا وبروكسل تكشفان عن شراكات جديدة خلال العام المقبل

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال وموازين القوة بين الرجل والمرأة

المزيد