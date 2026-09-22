الدقهلية: 1057 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الروضة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية الروضة التابعة للإدارة الصحية ببلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1057 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن القوافل تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 21,22 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1057 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات منهم عيادة متنقلة، أجرت الكشف على 223 باطنة، 192 أطفال، جراحة 74، أسنان 58، رمد 89، نسا 46، تنمية الأسرة 60، جلدية 137، عظام 178.

كما قامت القافلة بإجراء 114 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 136، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ 272، كما عقدت 34 ندوة تثقيفية استفاد منها 395 مترددا، وخلع أسنان لـ 8 أشخاص، وتحويل حالتين للعلاج بالمستشفى، وحالة على نفقة الدولة، بإجمالي 2859 خدمة طبية وعلاجية.