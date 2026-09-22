خبير علاقات دولية: الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط ليس سهلًا

استبعد الدكتور عاطف السعداوي، خبير العلاقات الدولية، التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني قريب، معتبرًا أن استمرار التصعيد وتباين المواقف بين واشنطن وطهران يجعلان فرص التسوية محدودة في المرحلة المقبلة.

وقال عاطف السعداوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي ”، أن الأزمة لم تعد تدور فقط حول الملف النووي، بل امتدت إلى إدارة تداعيات الحرب وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع احتمال ظهور ترتيبات جديدة تشارك فيها إيران وسلطنة عمان.

الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تقليص حضورها بالشرق الأوسط

وأشار السعداوي إلى أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تقليص حضورها بالشرق الأوسط، في ظل الفراغ الذي قد يتركه أي انسحاب وعدم وجود قوة قادرة على ملئه بالكامل.