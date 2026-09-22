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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه هيئة نقل الركاب بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر

محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة
محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة
أحمد بسيوني

 رصد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، خلال جولة ميدانية مفاجئة لتفقد الحركة المرورية على طريق الكورنيش، وجود تكدسات وتجمع لعدد من الطلاب بشارع سوتر بانتظار وسائل المواصلات.

توجيهات فورية بالدفع بسيارات طوارئ

وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته إلى رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب، بالدفع الفوري بسيارات طوارئ ووسائل نقل إضافية إلى شارع سوتر لسرعة نقل الطلاب واستيعاب الكثافات المرورية، وضمان انتظام وسلاسة الحركة في محيط المجمعات النظرية والعملية للجامعة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم مسبقاً حصر 6 نقاط ساخنة تشهد بؤر تكدسات مرورية خلال أوقات الذروة، وهي: (محطة فيكتوريا، منطقة شدس، باكوس، ميدان الفسحة، سيدي جابر، ومحطة الرمل)، وذلك لتوجيه الأولوية ودعم تلك النقاط بسيارات النقل الإضافية لضمان انسياب الحركة المرورية؛ إلى جانب الدفع بمركبات للطوارئ للتعامل الفوري مع أي تكدسات محتملة، فضلاً عن مساندة أسطول مركبات هيئة نقل الركاب لمنظومة النقل بالمحافظة.

وتأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار الخطط التنفيذية المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية وإدارة المرور، وجميع الجهات المعنية، والتي تشمل تشغيل وسائل النقل البديلة لترام الرمل عبر خطوطها الخمسة الرئيسية، وتطبيق الفواصل الزمنية بين مواعيد المحاضرات بالكليات، فضلاً عن جاهزية فرق الطوارئ والتدخل السريع للتعامل الفوري مع أي تكدسات طارئة بشوارع وميادين الثغر.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن غرف العمليات ومركز السيطرة يعملان على مدار الساعة لمتابعة الحالة المرورية والخدمية، مع تخصيص رقم الواتساب التالي لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والطلاب والتعامل الفوري معها:

📱 01281533385 (واتساب فقط).

الاسكندرية سوتر سيارات طلاب اضافية

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