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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد مستقبل «مُبهر» لمنطقة الشرق الأوسط

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد مستقبل «مُبهر» لمنطقة الشرق الأوسط، المنطقة تمتلك مقدرات هائلة، وذلك في إطار حديثه عن رؤيته للمرحلة المقبلة في المنطقة، بالتزامن مع التطورات السياسية والأمنية المتسارعة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تركز فيه واشنطن على ملفات عدة في الشرق الأوسط، من بينها الحرب مع إيران، والأوضاع في قطاع غزة، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب المساعي الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة.

وكان ترامب قد تحدث في مناسبات سابقة عن إمكانية تحقيق تحول في الشرق الأوسط من خلال اتفاقات للسلام والتعاون الاقتصادي والأمني، كما ربط مستقبل المنطقة بإنهاء النزاعات وفتح المجال أمام مزيد من الاستقرار والتنمية.

وتزامنت تصريحاته الأخيرة مع انعقاد أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تشهد حضورًا واسعًا من قادة الدول ومناقشات بشأن أبرز الأزمات الدولية والإقليمية.

وفي سياق متصل، قال ترامب في تصريحات أخرى إنه يتوقع التوصل إلى تسوية مع إيران، مشيرًا إلى أن مسئولين أمريكيين عقدوا اجتماعًا مع وفد إيراني استمر نحو ثلاث ساعات ووصفه بأنه كان مثمرًا. كما أكد استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران، مع التشديد على رفض امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي طرحًا يربط مستقبل الشرق الأوسط بإنهاء الصراعات وتهدئة التوترات الإقليمية، بينما تترقب الأطراف الدولية نتائج التحركات الدبلوماسية الجارية بشأن إيران وغزة وأمن الملاحة والطاقة. وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية أن تمثل التحركات الحالية بداية لمرحلة أكثر استقرارًا في المنطقة.

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