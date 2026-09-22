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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
اسماء محمد

نعتقد دائما أن الأطعمة المصنعة تضر الجسم وتسبب مشاكل خطيرة على المدى البعيد ولكن هل فكرت أن لها فوائد في بعض الأحيان.

وعرض موقع very well health اهم فوائد وأضرار تناول الأطعمة المعلبة بشكل يومي.

جرعة من العناصر الغذائية


تُعدّ الأسماك المعلبة، مثل التونة والسلمون والسردين، مصدراً مفيداً لأحماض أوميجا 3 الدهنية أما الخضروات والفواكه، فتُعلّب في ذروة نضارتها، مما يحافظ على قيمتها الغذائية.

تُحفظ معظم الفيتامينات والمعادن أثناء عملية التعليب أما البروتين والألياف والدهون فلا تتأثر بعملية التعليب بل تؤدي عملية التسخين إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة في بعض الأطعمة مثل الليكوبين الموجود في الطماطم تكون نسبته أكبر في الأطعمة المعلبة لأن الحرارة تساعد على إطلاقه.

الصلصة المعلبة

انخفاض ضئيل لبعض الفيتامينات 


على الرغم من أن عملية التعليب تحافظ على معظم العناصر الغذائية، إلا أن بعض الفيتامينات الذائبة في الماء ، مثل فيتامين سي وبعض فيتامينات ب، قد تنخفض قليلاً حيث تميل هذه الفيتامينات إلى التحلل عند تعرضها لدرجات حرارة عالية. 
 

وجدت إحدى الدراسات التي شملت ما يقرب من 10000 شخص أن الأفراد الذين تناولوا ستة أطعمة معلبة أو أكثر أسبوعياً حصلوا على كميات أكبر من العناصر الغذائية الأساسية في نظامهم الغذائي مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الكثير من الأطعمة المعلبة. 


ارتفاع ضغط الدم

 
تحتوي العديد من الأطعمة المعلبة على الصوديوم المضاف لتحسين النكهة وحفظها لذا يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم 

اقرأ الملصق لشراء أنواع منخفضة الصوديوم أو خالية من الصوديوم كما أن شطف الخضراوات المعلبة يمكن أن يقلل من كمية الصوديوم المضاف إليها. 

 سعرات حرارية وسكريات 


 تُعلّب الفواكه الصحية في شراب أو مع إضافة سكريات وقد تحتوي بعض المعلبات الأخرى على سكريات مضافة وتشير جمعية القلب الأمريكية إلى أن تناول السكر المضاف يُزوّد الجسم بسعرات حرارية فارغة، وأن الإفراط في تناول سعرات حرارية إضافية قد يؤدي إلى زيادة الوزن والحل هو البحث عن الفواكه المعلبة في الماء أو العصير الطبيعي ١٠٠٪.

العصائر المعلبة

 زيادة إصابات أمراض القلب 

ترتفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة وقد تحتوي بعض أنواع الأطعمة المعلبة، مثل الحساء الكريمي أو حساء الجبن والفلفل الحار، على نسبة عالية من الدهون المشبعة ويمكن لهذا النوع من الدهون أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 

تحقق من الملصق لمعرفة نسبة الدهون المشبعة و توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من تناول الدهون المشبعة إلى 13 جرامًا أو أقل يوميًا. 

أضرار المواد الحافظة
 

الأطعمة المعلبة هي أطعمة مُصنّعة فبينما قد يكون بعضها مُصنّعاً بشكل طفيف مع إضافة القليل من المكونات الأخرى غير الفاكهة أو الخضار أو البقوليات المذكورة على الملصق، فإن البعض الآخر مُصنّع بشكل أكبر ويحتوي على إضافات ومواد حافظة وملونات أو منكهات ولا تزال الآثار الصحية طويلة المدى لهذه الأطعمة غير معروفة تماماً. 

المعلبات الغذائية

توصي جمعية القلب الأمريكية بالبحث عن علامة فحص القلب على العبوة، والتي تشير إلى أن الطعام المعلب يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي. 

قد تحتوي بعض المعلبات على كميات ضئيلة من مادة بيسفينول أ (BPA) ، وهي مادة كيميائية مُخلّة بالهرمونات قد تتسرب إلى الطعام لذا، يُصنّع العديد من المصنّعين الآن علبًا ببطانات خالية من مادة BPA وابحث عن المنتجات التي تحمل علامة "خالية من مادة BPA". بس

 راحة وتكلفة المنخفضة


عادةً ما تحتاج الفواكه والخضروات الطازجة إلى الاستهلاك سريعًا حتى لا تفسد أما الأطعمة المعلبة، فتدوم لفترة أطول بكثير، تتراوح عادةً بين سنة وخمس سنوات ونظرًا لأن الأطعمة المعلبة تدوم لفترة أطول، فمن غير المرجح أن تتخلص منها، مما يوفر لك المال على المدى الطويل ويقلل من هدر الطعام كما أن الأطعمة المعلبة غالبًا ما تكون أرخص من الأطعمة الطازجة.

تُعدّ الأطعمة المعلبة خياراً مناسباً لأنها جاهزة للاستخدام، ولا تحتاج إلا لبضع دقائق لتسخينها كما أنها لا تحتاج للحفظ في المبرد.

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