رئيس الوزراء يمثل مصر في قمة «ترامب» الإقليمية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع دول المنطقة، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة مصر، ودول الخليج العربي، وتركيا، والعراق، والأردن، وسوريا، ولبنان، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير محمد حمدي الملا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير إيهاب عوض، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.

بتكليف من الرئيس السيسي.. «مدبولي» يشارك في القمة الإقليمية التي دعا إليها «ترامب» بنيويورك

وشهدت مجريات القمة، استعراض تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والرؤى الخاصة بخفض التصعيد الراهن في المنطقة، وفق أطر تغلب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يُحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والتنمية والازدهار.



كما شهدت القمة الإشارة إلى التقدير للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتحقيق السلام في المنطقة، ودعم استكمال تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة بكافة استحقاقاتها، وخاصة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، بما يُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، إلى جانب بدء جهود التعافي المُبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفتح أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، تستند لقرارات الشرعية الدولية.