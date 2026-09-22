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وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
محمد إبراهيم

تفقد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على لجان القومسيون الطبي واختبارات اللياقة البدنية، التي تتم وفقًا لمعايير دقيقة من خلال منظومة إلكترونية متطورة للقياس، دون تدخل العنصر البشري، والسباحة وقفزة الثقة والاختبارات النفسية، التي يتم من خلالها تقييم الطلبة المتقدمين.

وأثنى الفريق أشرف سالم زاهر على التطوير المستمر لنظم التقييم داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، بما يضمن انتقاء أفضل العناصر المتقدمة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، كما أشار إلى أن المعيار الوحيد للقبول هو الإمكانيات والقدرات الذاتية للطالب، وقدرته على تحقيق التميز في كافة الاختبارات التي يمر بها الطلبة، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيًا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية.

وفي ختام الجولة التفقدية، ناقش عددًا من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال كافة المراحل، وطالبهم ببذل أقصى الجهد في تحقيق أعلى الدرجات لاجتياز الاختبارات التي تؤهلهم لأن يكونوا شريانًا جديدًا ينبض داخل القوات المسلحة، متمنيًا التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

وزير الدفاع الأكاديمية العسكرية المصرية الكليات العسكرية الفريق أشرف سالم زاهر القوات المسلحة

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وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

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وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

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