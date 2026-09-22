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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ4.8 مليار جنيه.. عبدالغفار يتفقد أعمال تطوير مستشفيي أم المصريين وأورام دار السلام

زير الصحة يتفقد مشروعي تطوير مستشفى أم المصريين وأورام دار السلام
زير الصحة يتفقد مشروعي تطوير مستشفى أم المصريين وأورام دار السلام
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أعمال التطوير بمستشفى أم المصريين العام ومشروع إنشاء مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقاً)، مؤكداً الارتقاء بكفاءة المنظومة الصحية وسرعة إنجاز المشروعات، في جولة ميدانية شملت محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية.

بدأ الوزير جولته بزيارة مستشفى أم المصريين العام الذي يشهد أعمال إحلال وتجديد شاملة بتكلفة تقديرية نحو 3.176 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المبنى الرئيسي 45% بعد الانتهاء من أعمال الخرسانات والمباني، وجارٍ تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية والواجهات والأعمال الكهروميكانيكية بالأدوار من الأرضي حتى الخامس.

وستصل الطاقة الاستيعابية بعد التطوير إلى 403 أسرة تشمل 306 أسرة إقامة داخلية و87 سرير عناية مركزة 22 حضانة للمبتسرين و12 غرفة عمليات و37 عيادة خارجية و23 وحدة غسيل كلوي، بما يعزز القدرة على خدمة المواطنين.

واختتم الوزير جولته بتفقد التجهيزات الجارية بمستشفى أورام دار السلام بتكلفة تقديرية 1.7 مليار جنيه، في إطار التعاون الدولي للارتقاء بمنظومة علاج الأورام وفق أحدث المعايير العالمية. وتابع الموقف التنفيذي للمبنى القائم الذي يشهد أعمال التشطيبات وتسليم الدور الخامس وتأسيس الأعمال الكهروميكانيكية بالدور السادس، مع الانتهاء من أعمال الاستيل وتجاليد غرف العمليات وتركيب أجهزة التكييف على سطح المبنى تمهيداً للتشغيل التجريبي في أغسطس 2026.

كما تابع معدلات العمل بالمبنى الجديد المكون من 9 طوابق، حيث تم إنجاز 45% من أعمال الخرسانة حتى الطابق الخامس، وجارٍ استكمال أعمال المباني والمحارة بالطوابق الأرضي والأول والثاني والثالث.

وسيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية إلى 230 سريراً تتضمن 162 سرير إقامة و25 سرير عناية مركزة و20 سرير رعاية متوسطة و19 سرير لزرع النخاع و160 وحدة كيماوي و9 غرف عمليات و41 عيادة خارجية، إلى جانب معجلين خطيين وجهاز «PET CT».

الدكتور خالد عبدالغفار مستشفى أم المصريين وزير الصحة مستشفى أورام دار السلام هرمل جولة ميدانية المشروعات

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