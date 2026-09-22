ترامب من الأمم المتحدة: اتفاق مع إيران أو تدمير كامل وسريع

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بخيار التصعيد العسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب إن أمامه «قرارًا مصيريًا» يتعلق بما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقًا أو ستواجه «تدميرًا كاملًا وسريعًا»، مضيفًا: «أعتقد أننا سنبرم اتفاقًا بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة».

وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن طهران رفضت، بحسب روايته، فرصًا للتفاوض.

وأضاف أن هدف إيران يتمثل في امتلاك قنبلة نووية تحت حماية صواريخها الباليستية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحركت لمنع تعرض الأمريكيين لتهديد إيراني، مؤكدًا أن بلاده ستستخدم قوتها العسكرية إذا اقتضت حماية مصالحها الوطنية ذلك.