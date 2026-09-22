مفتي الجمهورية: مواجهة المفاهيم المغلوطة ضرورة لحماية الهوية الوطنية

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الحديث عن الهوية الوطنية يكتسب أهمية خاصة في ظل تعدد التحديات الفكرية والثقافية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، مشيرًا إلى أن تناول هذه القضية يحتاج إلى تكامل بين تخصصات متعددة وخبرات متنوعة، بما يتيح الإحاطة بأبعادها المختلفة والوصول إلى نتائج أكثر دقة واتزانًا.

مؤتمر «الهُوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة» بمكتبة الإسكندرية

وأضح مفتي الجمهورية، أن القضايا الكبرى، وفي مقدمتها الهوية المصرية وما يرتبط بها من ظواهر فكرية وسياسية، لا يمكن مقاربتها من زاوية واحدة، وإنما تستلزم الجمع بين الرؤية التاريخية والسياسية والدينية والاجتماعية، بما يثري البحث ويعزز فرص الوصول إلى المشترك الوطني، لافتًا الانتباه إلى أهمية دراسة روافد التيارات الفكرية حتى يأتي الحكم عليها حياديًّا وموضوعيًّا، مع تعزيز التكامل بين المؤسسات العلمية والثقافية والدينية والإعلامية في قراءة الظواهر الفكرية وتحليل مكوناتها وآثارها.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان «خطاب تيارات الإسلام السياسي إسلاميًّا وسياسيًّا تجاه الهوية المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة» الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تناولت الجلسة عددًا من القضايا المرتبطة بالخطاب الفكري والسياسي للتيارات ذات المرجعية الإسلامية وعلاقته بمكونات الهوية الوطنية.

وبيَّن فضيلة مفتي الجمهورية أن الهُوية المصرية ليست مكونًا أحاديًّا يمكن اختزاله في إطار محدد، وإنما هي بناء تاريخي وحضاري متكامل تشارك في تشكيله عناصر متعددة، من الدين والوطن والتاريخ واللغة إلى الأعراف والعادات والنسيج الاجتماعي الذي جمع المصريين عبر مراحل تاريخهم المختلفة، مشددًا على ضرورة النظر إلى هذه المكونات في إطارها المتكامل وعدم حصر الهُوية في جانب واحد؛ لأن تكامل هذه العناصر هو الذي يمنحها قدرتها على الاستمرار والتجدد.

المفتي: الخطاب الديني الرشيد يواجه التطرف الفكري ويحافظ على ثوابت الهُوية

وأشار فضيلته إلى أن التعامل مع مكونات الهوية ينبغي أن ينطلق من وعي عميق بتاريخ مصر وخصوصيتها الحضارية، محذرًا من بعض السرديات المضللة والمفاهيم المغلوطة التي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف السردية المصرية أو تفريغ الهُوية الوطنية من بعض عناصرها، موضحًا أن قراءة التاريخ المصري تكشف عن حضور مبكر لمفاهيم دينية وأخلاقية وفكرية عميقة، بما يؤكد رسوخ التدين والتوحيد في الوعي الحضاري المصري، نحو ما ورد في الموروث المصري القديم من تصورات تتصل بالثواب والعقاب والحساب وما بعد الموت والوصايا والقيم الأخلاقية، بما يكشف عن عمق البُعد الديني في الحضارة المصرية. ونبَّه على ضرورة مواجهة القراءات التي تسعى إلى عزل الحضارة المصرية عن امتدادها الفكري والفلسفي أو اختزالها في سرديات ضيقة؛ لأن حرب المفاهيم المغلوطة تمثل عائقًا أمام بناء الوعي الوطني السليم، وتؤثر في قدرة المجتمع على فهم ذاته وتاريخه وموقعه الحضاري.

وتطرَّق مفتي الجمهورية إلى خطورة المفاهيم الوافدة التي يمكن أن توظَّف بصورة تؤدي إلى تفكيك عناصر الوحدة الوطنية أو إعادة تفسيرها بعيدًا عن سياقاتها التاريخية والحضارية، موضحًا أن مواجهة التطرف الفكري لا تعني الانغلاق أمام العالم أو رفض التفاعل مع الثقافات الأخرى، وإنما تقتضي امتلاك القدرة على التمييز بين الانفتاح الذي يثري المجتمع وبين المفاهيم التي تستهدف إضعاف تماسكه.

وحذر من الوسائط الحديثة التي يمكن أن تتحول إلى أدوات لتغذية الفكر المتطرف ونشر المفاهيم المغلوطة، بما يؤدي إلى الاختراق الثقافي، ومن ذلك إعادة إنتاج تصورات تقوم على تقسيم المجتمعات إلى «دار إسلام» و«دار حرب»، أو الخلط بين المصطلحات المتعلقة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية، مبينًا أن التأصيل التاريخي والفكري لهذه الطروحات يكشف جذورها ومسارات تشكلها، ويساعد على التعامل معها بصورة علمية بعيدًا عن التعميم أو إسقاط المفاهيم على غير سياقاتها.

وشدَّد فضيلة المفتي على أن التنوع والتعدد في الخطاب الفكري والديني ينبغي أن يُستثمرا في إطار من الوعي بالسياق واحترام الخصوصيات، بما يوازن بين رفض أُحادية الرأي وإقصاء التعدد الفكري من جهة، والحفاظ على الهُوية ومرجعياتها وقيمها من جهة أخرى.

وأكد أن الخطاب الرشيد يراعي اختلاف البيئات والسياقات، ويخاطب كل فئة بما يلائم واقعها وخصوصيتها، في إطار من الاحترام المتبادل وصون الكرامة الإنسانية.

ويُستأنس في هذا السياق بالتجربة المصرية وما تزخر به من تاريخ في التعايش والتنوع الثقافي والفكري، واحترام الآخر، وترسيخ قيم الحوار والاعتدال ورفض الإكراه.

ونبَّه على أن الحكم على الإسلام من خلال ممارسات بعض المنتسبين إليه أمر غير منضبط علميًّا، وأن التفريق بين الدين وبين سلوكيات وأفكار بعض المنتسبين إليه ضروري لفهم الخطاب الديني بصورة صحيحة.

كما بيَّن أن الدين يؤسس لمعاني الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن، في حين تنظم المواطنة علاقة الإنسان بوطنه ومجتمعه في إطار من الحقوق والواجبات المشتركة، مستشهدًا بما أرسته التجربة النبوية في المدينة من تنظيم للعلاقات بين مكونات المجتمع على أساس من التعايش والتعاون والمسؤولية المشتركة.

وأكد مفتي الجمهورية أن حماية الهوية الوطنية مسؤولية تشاركية تتكامل فيها أدوار المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية والمجتمعية، بما يضمن بناء وعي قادر على فهم التاريخ والتعامل مع المتغيرات دون قطيعة مع الجذور، إذ إن تجديد الخطاب لا يعني الانفصال عن الثوابت، والانفتاح لا يعني الذوبان، والحفاظ على الهوية يرتبط بامتلاك وعي نقدي قادر على التمييز بين التنوع الذي يثري المجتمع والمفاهيم التي تستهدف تفكيك عناصر تماسكه، بما يعزز الانتماء الوطني ويحفظ وحدة المجتمع ويجدد قدرة الهوية المصرية مع الحفاظ على جذورها الراسخة.

وشهد الجلسة عددٌ من الشخصيات العامة والمسؤولين والمفكرين، من بينهم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد النبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن وزير الأوقاف، والسفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، وحلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شئون تيارات الإسلام السياسي، والدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، وخالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أشرف عزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، إلى جانب عدد من المفكرين والباحثين والأكاديميين والإعلاميين والشخصيات العامة المشاركين في فعاليات المؤتمر.