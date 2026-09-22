الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

شهد سعر الجنيه الذهب تراجع كبير اليوم في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، حيث واصل الجنيه الذهب خسائره لليوم الثاني على التوالي متأثرا بتراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا، وجاء هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات قوية شهدها الجنيه الذهب خلال الأسابيع الماضية منذ بداية شهر أغسطس وحتى منتصف سبتمبر.

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها

وسجل الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر نحو 50561 جنيه ليخسر نحو 441 جنيها دفعة واحدة مقارنة بسعر أمس الذي كان 51002 جنيه، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر للجنيه الذهب خلال هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7223.00 جنيه

سجل عيار 21 نحو 6320.12 جنيه





سجل عيار 18 نحو 5417.25 جنيه

سجل عيار 14 نحو 4213.42 جنيه

سجلت أوقية الذهب نحو 224660.41 جنيه

سجل جنيه الذهب نحو 50561.00 جنيه