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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهد سعر الجنيه الذهب تراجع كبير اليوم في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، حيث واصل الجنيه الذهب خسائره لليوم الثاني على التوالي متأثرا بتراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا، وجاء هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات قوية شهدها الجنيه الذهب خلال الأسابيع الماضية منذ بداية شهر أغسطس وحتى منتصف سبتمبر.

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها 

وسجل الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر نحو 50561 جنيه ليخسر نحو 441 جنيها دفعة واحدة مقارنة بسعر أمس الذي كان 51002 جنيه، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر للجنيه الذهب خلال هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7223.00 جنيه
سجل عيار 21 نحو 6320.12 جنيه
 


سجل عيار 18 نحو 5417.25 جنيه
سجل عيار 14 نحو 4213.42 جنيه
سجلت أوقية الذهب نحو 224660.41 جنيه
سجل جنيه الذهب نحو 50561.00 جنيه

الذهب سعر الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم

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