بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء بالبنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في البنوك المصرية، عند آخر تراجع تم تسجيله بختام تعاملات أمس الاثنين في البنوك المصرية ، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها الجديدة بعد أن تراجعت أمس مقابل الجنيه المصري، وكان الدولار قد تجاوز مستوى الـ 52 جنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن يعود من جديد للتداول عند مستوى الـ 51 جنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية، مدعوما بزيادة التدفقات الدولارية وتراجع الطلب.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.95 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.98 جنيه للشراء و 52.08 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع.