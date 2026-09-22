شاهد هيونداي توسان الجديدة موديل 2027.. بالصور

كشفت هيونداي رسميا عن النسخة الجديدة من Tucson توسان XRT موديل 2027، التي حصلت على تصميم أكثر قوة وتجهيزات مستوحاة من سيارات المغامرات والرحلات، مع الحفاظ على طبيعتها كسيارة كروس أوفر مدمجة.

وتتميز XRT عن النسخة التقليدية بشبكة أمامية ذات تصميم أكثر قوة، وصدامات وألواح حماية سفلية خاصة، إلى جانب إضافات سوداء حول أقواس العجلات وجنوط سوداء تحمل اسم XRT.

وفي الخلف، حصلت السيارة على تصميم مختلف للأكصدام والحماية السفلية، مع شعار XRT وشعار HTRAC، فيما يأتي نظام الدفع الكلي للعجلات ضمن التجهيزات الأساسية.

وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.6 لتر بقوة تصل إلى 193 حصان وعزم 27 كجم متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما تتوفر بمنظومة هجينة تبلغ قوتها 245 حصانا، مع معدل استهلاك يصل إلى 17.4 كم لكل لتر.

وحصلت النسخة الهجينة على مجموعة من الأنظمة المخصصة لتحسين الكفاءة، من بينها تقنيات Coasting Guidance وStay Mode وE-Traction.

أما المقصورة، فتأتي بمقاعد وتطعيمات حصرية للنسخة XRT، إلى جانب فرش أرضية للصفين الأول والثاني، بما يتناسب مع الاستخدامات الخارجية.

وتضم السيارة كذلك أنظمة وتجهيزات إلكترونية متطورة، من بينها Pleos Connect، وتسع وسائد هوائية، ومثبت السرعة الذكي 2، ونظام Ground View، إضافة إلى Memory Reversing Assist.

وعلى مستوى الأبعاد، زاد طول السيارة بنحو 60 ملليمتر، وعرضها 40 ملليمتر، مع زيادة قاعدة العجلات 30 ملليمتر، ما انعكس على المساحة الداخلية، خصوصا في الصف الخلفي.

كما عملت هيونداي على تحسين الديناميكا الهوائية، إذ انخفض معامل السحب من 0.33 إلى 0.30، إلى جانب تعديلات على نظام التعليق وقواعد تثبيت المحرك وناقل الحركة وتقنيات عزل الضوضاء.

ومن المنتظر طرح السيارة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر، على أن تعلن هيونداي الأسعار رسميا خلال الشهر نفسه.