قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة الشناوي.. ماذا حدث بينه وبين جهاز المنتخب؟
أنا بخير يا حبايبي .. شمس البارودي تطمئن جمهورها بعد حادث السير
بعد غضب الشناوي.. تامر أمين: لا نريد ضرب كرسي في الكلوب وإفساد أجواء منتخب مصر
كوريا الشمالية تختبر سلاحًا جديدًا : سيسبب «صداعًا مستعصيًا» للعدو
مجموعة السبع تدعو إيران لوقف دعم الحوثيين وتحذر من تهديد الملاحة وأمن الطاقة
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة تيسيرا على جمهور الركاب
أذكار الصباح .. احرص عليها بيقين تكن في معية الله حتى تمسي
من الكبسة إلى المهرجانات.. تريزيجيه يكشف تفاصيل من حياته في السعودية
طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران
متى ينتهي وقت صلاة الشروق؟.. الإفتاء تحدد آخر موعد لاغتنامها
ماكرون وترامب يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة
متى تقول أذكار الصباح؟.. أفضل وقت لقراءتها يبدأ بعد دقائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة الشناوي.. ماذا حدث بينه وبين جهاز المنتخب؟

الشناوي وشوبير
الشناوي وشوبير
يارا أمين

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، كواليس غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن معسكر منتخب مصر الحالي، مؤكدًا أن هناك تفاصيل لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح حتى الآن.

وقال ميدو، خلال تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس» المذاع على قناة النهار، إن محمد الشناوي كان يرغب في الانضمام إلى منتخب مصر، مستدلًا على ذلك بمشاركته في آخر مباراتين للأهلي بالدوري المصري.

وأوضح: «الشناوي أكيد كان عايز ينضم لمنتخب مصر، وأكبر دليل على كده إنه شارك في آخر مباراتين في الدوري المصري مع النادي الأهلي».

وأضاف أن الشناوي تعرض، وفقًا للتقارير الصادرة عن النادي الأهلي، لإصابة خلال تدريب خفيف عقب مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والتي جاءت ضمن منافسات كأس مصر.

وأشار ميدو إلى أن هناك رواية أخرى بشأن سبب غياب الشناوي عن المنتخب، قائلًا: «السبب الرئيسي في قرار الشناوي إنه هو يبعد عن المنتخب إنه زعلان».

وكشف ميدو عن وجود اتفاق شفهي، بحسب المعلومات التي حصل عليها، بين حسام حسن وإبراهيم حسن ومحمد الشناوي بشأن مشاركة الحارس في كأس العالم، موضحًا أن التراجع عن هذا الاتفاق تسبب في غضب اللاعب.

وتابع: «كان فيه اتفاق شفوي ما بين الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن وبين الشناوي في كأس العالم، وبعد كده حصل تراجع في القرار من قبل الكابتن حسام حسن».

وأوضح أن المهندس هاني أبو ريدة تدخل لاحتواء غضب الشناوي، قبل أن يتخذ الحارس قرارًا بالابتعاد عن المنتخب خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو: «الشناوي خد قرار: أنا مش عايز إن أنا أبقى موجود في الفترة دي»، مشيرًا إلى أنه يرى أن هذا القرار من جانب حارس الأهلي «غريب جدًا».

وفي المقابل، أكد ميدو أن المعلومات التي وصلت إليه تشير إلى عدم وجود إصابة لدى الشناوي، موضحًا أن جميع اللاعبين الذين شاركوا أمام أبو قير للأسمدة لمدة 90 دقيقة أو معظم فترات المباراة خضعوا للتدريبات الاستشفائية والتعافي عقب اللقاء.

وأضاف: «المعلومة اللي عندي، وتأكدت منها، إن مفيش ولا لاعب من اللعيبة اللي لعبوا في ماتش أبو قير للأسمدة وشاركوا لمدة 90 دقيقة أو معظم أوقات المباراة، مخدش التدريب؛ كلهم عملوا ريكفري وعملوا الاستشفاء بتاعتهم».

واختتم ميدو تصريحاته بالإشارة إلى وجود روايات وتقارير مختلفة بشأن موقف الشناوي، قائلًا: «فيه تقارير خارجة من نادي الأهلي، وفيه تقارير خارجة من المنتخب، وفيه تقارير خارجة من معسكر الشناوي نفسه»، قبل أن يؤكد أن «اللي خسران في القصة دي هو الشناوي».

أحمد حسام ميدو منتخب مصر محمد الشناوي الأهلي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

تعطل الرحلات في عدد من المطارات الأمريكية الكبرى

شلل يضرب المطارات الأمريكية الكبرى.. توقف الرحلات في نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

ترشيحاتنا

وزارة البترول

دون إصابات.. وزارة البترول تكشف تفاصيل حريق شركة الإسكندرية

جانب من الحدث

"مي عبد الحميد" تقدم شرحًا وافيًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل وتبرز إنجازاتها

الغرفة الأمريكية

عمر مهنا: ارتفاع التداول في البورصة المصرية 50% بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

بالصور

سيارة عمرها 12 عاما بـ 30 ألف دولار.. سوق المستعمل الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي
سوق المستعمل الأمريكي

أبراج تتمتع بجاذبية لافتة لدى الجنس الآخر.. هل برجك من بينها؟

ابراج
ابراج
ابراج

جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

صورة الاطفال
صورة الاطفال
صورة الاطفال

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد