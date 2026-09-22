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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة بحي الهرم.. مصادرة ونش وخامات حديدية وإزالة تندة مخالفة بمنطقة المتحف

إزالة تندة حديدية ومصادرة معدات وخامات مخالفة بمنطقة المتحف في الهرم
إزالة تندة حديدية ومصادرة معدات وخامات مخالفة بمنطقة المتحف في الهرم
أحمد زهران

نفذ حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة للتصدي للمخالفات والتعديات والحفاظ على المظهر الحضاري بمنطقة المتحف.

وأسفرت الحملة عن مصادرة سيارة ونش وكميات من الخامات الحديدية المستخدمة في أعمال مخالفة، وإيداعها بمخازن حي الهرم.

جاء ذلك أثناء قيام المخالف بأعمال تشوين وتركيب تندة حديدية أعلى أحد الفنادق بمنطقة المتحف بالمخالفة ودون الحصول على تصريح، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ إزالة التندة بالكامل بمعرفة المخالف، مع رفع وإزالة كافة الأعمال المخالفة.

وتمت أعمال الإزالة والمصادرة بحضور نائب القطاع أحمد عبد البصير، وأحمد خلف مدير الإشغالات، وعادل أحمد مدير المتابعة بقطاع المتحف، وبمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد رئيس حي الهرم، استمرار الحملات والمتابعة الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام بمنطقة المتحف.

حي الهرم محافظة الجيزة مصادرة سيارة ونش

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