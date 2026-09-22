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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق حملات توعوية وتدريبية على التشجير بمدارس الجيزة ضمن تحضر للأخضر

اتحضر للأخضر
اتحضر للأخضر
أحمد زهران

كثفت محافظة الجيزة، جهودها لتنفيذ خطة موسعة تستهدف طلاب المدارس بمختلف الأحياء،  لتنفيذ حملات التوعية البيئية داخل المدارس، والتعريف بأهمية التشجير والزراعة بأساليب علمية مدروسة للارتقاء بالبيئة التعليمية وتحسين جودة الحياة والمظهر الجمالي.

وفي هذا السياق، وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتوسع في تنفيذ خطة التشجير والزراعة؛ كخطوة واعية لغرس القيم البيئية لدى الطلاب، مع تنظيم برامج توعوية وتدريبية عملية على زراعة الأشجار والنباتات وكيفية العناية بها، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

من جانبها، أوضحت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن مبادرة "اتحضر للأخضر" شهدت تفاعلاً كبيراً داخل المنظومة التعليمية بالجيزة؛ حيث تم تنفيذ ورش عمل وتدريبات ميدانية لطلاب مدرسة "أم الأبطال الثانوية للبنات" بحي العمرانية، ومدرسة "العروبة المشتركة" بحي الطالبية.

وشملت التدريبات إكساب الطلاب المهارات العملية لزراعة النباتات والأشجار وطرق صيانتها والتعامل الصحيح معها.

وتأتي هذه الجهود في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية بين المدارس ومؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بكافة أحياء محافظة الجيزة.

محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة مبادرة اتحضر للأخضر

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