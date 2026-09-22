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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول أبرز تطورات سوق النفط العالمية

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
أ ش أ

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار متابعة أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسواق الطاقة، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بعنوان "تقرير سوق النفط - سبتمبر 2026"، الذي تناول تطورات سوق النفط العالمية، وتأثير اضطرابات الإمدادات على توازنات السوق، إلى جانب اتجاهات الأسعار والطلب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أدى إلى تأخير عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية وهو ما دفع الوكالة إلى خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، وتركز هذا الانخفاض بصورة أساسية في وقود النقل والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية، خاصة في الأسواق الآسيوية.

وعلى صعيد الإمدادات، أشار التقرير إلى تراجع إنتاج النفط العالمي خلال أغسطس 2026 بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 100.1 مليون برميل يوميًا.

يأتي ذلك في ظل استمرار توقف أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا من إنتاج دول الخليج العربي بسبب المخاطر الأمنية، كما توقع التقرير انخفاض إجمالي المعروض العالمي خلال عام 2026 بنحو 5.7 ملايين برميل يوميًا، ليصل إلى 100.7 مليون برميل يوميًا، مع تأجيل التعافي الكامل للإمدادات إلى عام 2027.

وامتدت تداعيات اضطرابات الإمدادات إلى نشاط التكرير العالمي، إذ بلغت كميات النفط التي عالجتها المصافي 81.4 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس 2026، بانخفاض قدره 4.2 ملايين برميل يوميًا مقارنة بالمستوى المسجل قبل عام. كذلك خُفِّضت توقعات تشغيل المصافي خلال عام 2026 بنحو 2.6 مليون برميل يوميًا، نتيجة تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل.

في الوقت نفسه، شهدت المخزونات النفطية العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال أغسطس 2026، حيث تراجعت بمقدار إضافي بلغ 95 مليون برميل، ليصل إجمالي السحب منذ فبراير 2026 إلى 507 ملايين برميل، بمتوسط انخفاض يومي يبلغ 2.8 مليون برميل.

جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض المخزونات في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما الصين، رغم ارتفاع المخزونات التجارية في دول المنظمة.

وعلى مستوى الأسعار، أشار التقرير إلى تسجيل أسعار النفط المرجعية ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع متوسط سعر خام برنت المؤرخ بمقدار 7.61 دولارات للبرميل خلال أغسطس، ليصل إلى 91 دولارًا للبرميل، قبل أن يصعد إلى 113.48 دولارًا للبرميل في 9 سبتمبر.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تصاعد المخاطر الأمنية واضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وروسيا، بما أدى إلى زيادة الضغوط على أسواق الخام وارتفاع تكاليف شحن النفط.

كما أشار التقرير إلى تصاعد الضغوط في أسواق المنتجات النفطية المكررة، خاصة الديزل الذي يمثل نحو 30% من الطلب العالمي على النفط؛ فقد تجاوزت أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية 200 دولار للبرميل في بداية سبتمبر، بزيادة بلغت 94%، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع تسجيل زيادات مماثلة في أوروبا وآسيا نتيجة نقص المعروض.

وفيما يتعلق بصادرات دول الخليج العربي، أوضح التقرير استمرار تأثر تدفقات النفط والمنتجات المكررة؛ حيث بلغت صادرات النفط الخام نحو 13 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، بما يعادل قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب.

كما انخفضت صادرات المنتجات المكررة والغاز البترولي المسال بنحو 60%، أي ما يعادل 3.7 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بشهر فبراير.

وأكد التقرير في ختامه أهمية متابعة تطورات سوق النفط العالمي في ظل تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الإمدادات والطلب والمخزونات والأسعار. كما أشار إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسواق، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول تسهم في استعادة تدفقات الطاقة وتعزيز استقرار السوق العالمية.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء التطورات الاقتصادية

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