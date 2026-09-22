قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشادة وقعت داخل معهد الكبد بالمنوفية، بين رئيس أحد الأقسام وممرضة، قبل أن يتطور الموقف إلى تعدٍ عليها ورفع الحذاء في مواجهتها.

وأظهر الفيديو المتداول، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بداية المشادة بين الطرفين داخل أحد ممرات المعهد، حيث ظهر رئيس القسم في حالة انفعال أثناء حديثه مع الممرضة، قبل أن يتصاعد الموقف بشكل لافت.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الواقعة بدأت عقب حدوث مشادة كلامية بين الممرضة ورئيس أحد الأقسام، على خلفية تأخرها في تنفيذ بعض التعليمات، ليتطور الخلاف بعد ذلك إلى مشادة داخل المعهد.

وأضاف المصدر أن الواقعة تضمنت تعديًا على الممرضة، وظهر خلال مقطع الفيديو قيام رئيس القسم برفع الحذاء في مواجهتها، وسط حالة من التوتر داخل المكان.

وأثار المقطع حالة من التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل، وسط مطالبات بالتحقق من ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.