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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عمرو مصطفى

كشف مصدر مقرب من ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تلقي اللاعب عرضًا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي.


ياسر إبراهيم مطلوب في الدوري الليبي 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عددًا من وكلاء اللاعبين عرضوا على ياسر إبراهيم فكرة الانتقال إلى أحد أندية الدوري الليبي، مقابل الحصول على راتب سنوي يتخطى مليون دولار، وهو العرض الذي يمثل قيمة مالية كبيرة مقارنة بما يتقاضاه اللاعب حاليًا مع الأهلي.

وأوضح المصدر أن الأهلي قدم عرضًا رسميًا للاعب من أجل تجديد تعاقده، يتضمن حصوله على 25 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كمميزات وإضافات أخرى مرتبطة بالعقد، ليصل إجمالي المقابل المالي المحتمل إلى 35 مليون جنيه وفقًا لبنود الاتفاق.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات مع إدارة الأهلي، لافتًا إلى أن الفارق المالي بين عرض النادي والعروض الليبية قد يمثل عاملًا مؤثرًا في قرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المفاوضات بين ياسر إبراهيم وإدارة الأهلي لحسم موقف اللاعب، سواء بالتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة الحمراء، أو دراسة العروض الخارجية المقدمة له واختيار وجهته المقبلة.

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