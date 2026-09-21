لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

تُعد بذور اليقطين، المعروفة أيضًا باسم اللب الأبيض، من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ تشير الدراسات إلى أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي قد تسهم في تعزيز صحة القلب، وتحسين مستويات السكر في الدم، ودعم المناعة وجودة النوم.

وأكد تقرير نشره موقع Healthline، أن بذور اليقطين غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، وهي مركبات تساعد في تقليل الالتهابات وحماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما قد يحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ـ المساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها غذاءً مفيدًا لمرضى السكري.

ـ تحسين الخصوبة لدى الرجال بفضل محتواها العالي من الزنك ومضادات الأكسدة.

ـ تعزيز جودة النوم بفضل حمض التربتوفان والمغنيسيوم.

هل تقي من السرطان؟

تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين تناول بذور اليقطين وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والثدي، لكن الأدلة الحالية ليست كافية للجزم بأنها تمنع الإصابة، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد هذه النتائج.

وينصح الخبراء بتناول حفنة صغيرة من بذور اليقطين غير المملحة يوميًا، مع الحرص على عدم الإفراط فيها نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، وللاستفادة من قيمتها الغذائية ضمن نظام غذائي متوازن.