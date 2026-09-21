ناقل جوي جديد يبدأ عملياته من الدمام إلى 3 مدن سعودية بـ5 رحلات يومية

يبدأ ناقل جوي وطني اقتصادي جديد عملياته التشغيلية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مع تسيير أولى رحلاته إلى الرياض، ضمن خطة تستهدف تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية وتوسيع خيارات السفر داخل المملكة العربية السعودية.

ويشغل الناقل في المرحلة الأولى خمس رحلات مباشرة يوميًا، بواقع رحلتين من الدمام إلى الرياض، ورحلتين إلى جدة، بالإضافة إلى رحلة يومية إلى المدينة المنورة، على أن تتوسع شبكة الوجهات والخدمات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي بدء التشغيل بعد حصول الناقل على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عقب استيفاء المتطلبات التنظيمية ومعايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية، بما سمح ببدء العمليات من مقره في مطار الملك فهد الدولي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في يوليو 2025 فوز التحالف المشغل بالمنافسة، في إطار خطط تنمية الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع شبكة الرحلات والوجهات بالمملكة.

ويعمل الناقل المسمى «تحالف العربية للطيران»، ويتخذ من مطار الملك فهد الدولي مقرًا لانطلاق عملياته، مع الاعتماد على طائرات إيرباص A320 بسعة 174 مقعدًا.

ويمثل بدء الرحلات انتقالًا من مرحلة الحصول على التراخيص والاستعداد التشغيلي إلى التشغيل الفعلي، بالتزامن مع توجه المملكة نحو زيادة حركة الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي للمنطقة الشرقية.