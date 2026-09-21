قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصر المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية والتعليم ورفع كفاءتها
وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة
إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
أقوى رجلين في العالم وجها لوجه.. هل تصبح تايوان ثمن صفقة ترامب والرئيس الصيني ؟
السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
خدمة الدين تلتهم 46% من الموازنة.. ومطالب برلمانية بزيادة المعاشات
الداخلية العراقية: تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة
الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني يقسم الأراضي الفلسطينية ويعرقل حل الدولتين
بلاش قسوة.. شوبير عن رمضان صبحي: غلط ومكنش موفق.. لكنه محتاج التعاطف والمساندة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناقل جوي جديد يبدأ عملياته من الدمام إلى 3 مدن سعودية بـ5 رحلات يومية

ناقل
ناقل
أحمد عبد القوى

يبدأ ناقل جوي وطني اقتصادي جديد عملياته التشغيلية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مع تسيير أولى رحلاته إلى الرياض، ضمن خطة تستهدف تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية وتوسيع خيارات السفر داخل المملكة العربية السعودية.

ويشغل الناقل في المرحلة الأولى خمس رحلات مباشرة يوميًا، بواقع رحلتين من الدمام إلى الرياض، ورحلتين إلى جدة، بالإضافة إلى رحلة يومية إلى المدينة المنورة، على أن تتوسع شبكة الوجهات والخدمات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي بدء التشغيل بعد حصول الناقل على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عقب استيفاء المتطلبات التنظيمية ومعايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية، بما سمح ببدء العمليات من مقره في مطار الملك فهد الدولي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في يوليو 2025 فوز التحالف المشغل بالمنافسة، في إطار خطط تنمية الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع شبكة الرحلات والوجهات بالمملكة.

ويعمل الناقل المسمى  «تحالف العربية للطيران»، ويتخذ من مطار الملك فهد الدولي مقرًا لانطلاق عملياته، مع الاعتماد على طائرات إيرباص A320 بسعة 174 مقعدًا.

ويمثل بدء الرحلات انتقالًا من مرحلة الحصول على التراخيص والاستعداد التشغيلي إلى التشغيل الفعلي، بالتزامن مع توجه المملكة نحو زيادة حركة الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي للمنطقة الشرقية.

ناقل جوى مصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح المحطتين الوسطيتين للمخلفات في نبروه وقطور

أب يرافق طفلته إلى المدرسة على دراجة بسيطة وسط أجواء مبهجة

متعلقة بيه.. أب يرافق طفلته للمدرسة على دراجة بسيطة وسط أجواء مبهجة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتابعان تطوير النظافة والنقل بالمنصورة

بالصور

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد