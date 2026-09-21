هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 تراجعاً جماعياً أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد موجة مكاسب قوية سجلتها خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بعد أن سجل في بداية التعاملات بالبنك الأهلي المصري 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع، قبل أن يهبط خلال منتصف التعاملات إلى 51.87 جنيه للشراء و 51.97 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر له في بعض البنوك الخاصة عند 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع لدى ميد بنك.

كما شهد سعر اليورو تراجعاً ملحوظاً، بعد أن تخطى حاجز الـ 60 جنيه و 61 جنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل اليوم في البنك الأهلي المصري 59.50 جنيه للشراء و 59.69 جنيه للبيع، فاقداً أكثر من جنيه من قيمته.

وتراجع الجنيه الإسترليني أيضاً بعد أن لامس مستوى 70 جنيه خلال الأيام الماضية، ليسجل اليوم في البنك الأهلي 69.34 جنيه للشراء و 69.60 جنيه للبيع.

وامتد التراجع إلى باقي العملات الأجنبية، حيث سجل الفرنك السويسري 62.96 جنيه للشراء و 63.24 جنيه للبيع، والدولار الكندي 36.98 جنيه للشراء و 37.16 جنيه للبيع، والدولار الأسترالي 36.92 جنيه للشراء و 37.07 جنيه للبيع، والين الياباني (100 ين) 32.97 جنيه للشراء و 33.18 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري كالتالي:

الدولار الأمريكي: 51.87 جنيه للشراء، 51.97 جنيه للبيع

اليورو: 59.50 جنيه للشراء، 59.69 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 69.34 جنيه للشراء، 69.60 جنيه للبيع



الدولار الكندي: 36.98 جنيه للشراء، 37.16 جنيه للبيع

الفرنك السويسري: 62.96 جنيه للشراء، 63.24 جنيه للبيع

الدولار الأسترالي: 36.92 جنيه للشراء، 37.07 جنيه للبيع

الين الياباني (100 ين): 32.97 جنيه للشراء، 33.18 جنيه للبيع.