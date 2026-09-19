الدولار واليورو.. سعر العملات الأجنبية الآن

يستمر استقرار سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه في تعاملات اليوم السبت 19-9-2026 على مستوي الأسواق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وسجل سعر العملات الأجنبية استقرارا من دون أي تغيير لليوم الثاني منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 52.07 جنيها للشراء و 52.21 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر يورو 59.76 جنيها للشراء و 59.93 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.68 جنيها للشراء و 69.9 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 37.21 جنيها للشراء و 37.32 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.99 جنيها للشراء و 8.01 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.52 جنيها للشراء و 5.53 حنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.29 جنيها للشراء و 5.31 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 63.1 جنيها للشراء و 63.28 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.45 جنيها للشراء و 33.55 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 37.02 جنيها للشراء و 37.13 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.76 جنيها للشراء و 7,78 جنيها للبيع.