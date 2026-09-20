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مدرب الأهلي يحتاج 7 أو 8 مباريات لمعرفة لاعبيه.. عبد الناصر محمد: أستغرب الحديث عن إقالة عموتة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأهلي يحتاج 7 أو 8 مباريات لمعرفة لاعبيه.. عبد الناصر محمد: أستغرب الحديث عن إقالة عموتة

عموتة
عموتة
علا محمد

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أنه يستغرب الحديث عن رحيل حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد خوض الفريق 5 مباريات فقط، مشددًا على أن المدرب يحتاج إلى فترة أطول للتعرف على إمكانيات لاعبيه بشكل كامل.

وتطرق عبد الناصر محمد، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إلى رحيل محمد الشيخ عن تدريب وادي دجلة، قائلًا: «أنا بستغرب من إدارات الأندية عامة لما تمشي المدربين بعد مباراتين تلاتة، معلش يعني، هو الطبيعي إن المستوى بيمشي في تصاعد، أنت لو شايف المستوى في هبوط ماشي تقلق شوية».

وأضاف: «لكن حتى لا تقيل المدرب.. أنا شايف دجلة عامل ماتشات هايلة لكن مش موفقين، ما هو التوفيق بتاع ربنا، في وقت مش موفق فيه تمشي المدرب ليه؟، اديله وقت وفرصة، ما لسه بدري ولسه في توقف».

وعن موقفه من الحديث عن إقالة حسين عموتة بسبب مستوى الأهلي في أول 5 مباريات، أجاب: «آه طبعًا، الإدارة اختارت مدير فني وهي مسؤولة عن اختيارها، مش بعد أربع خمس ماتشات الناس تقولك المدرب يبقى خلاص عرف اللعيبة».

وأوضح: «المدرب ما يعرفش اللعيبة فعليًا إلا بعد 7-8 ماتشات، مش فترة إعداد بس، لأن الماتشات اللاعب بيدي حاجة غير التمرين، بتشوف شخصيته في المباراة غير التمرين، وبتشوف شخصيته في الكرة والبدني والمواقف اللي بيتعرض ليها».

وتابع: «المدرب بيحفظ لاعبه أوي، ويعرف هياخد منه إيه، دي ما بتجيش في يوم وليلة».

وعن مواجهة الأهلي المقبلة أمام القناة، كشف عبد الناصر محمد عن ملامح طريقة فريقه في التعامل مع المباراة، قائلًا: «طبيعي مش هفتح خطوطي قدام النادي الأهلي، ومش من دلوقتي».

وأضاف: «النادي الأهلي طول عمره، حتى وأنا لاعب، من النوعية اللي هي تفضل تضغط عليك في كل حاجة؛ أولًا جماهيريًا ضغط عليك، في الملعب ضغط عليك، بيحاولوا ما يخلوكش تتنفس».

وأشار إلى أن فتح الخطوط أمام الأهلي قد يمثل مخاطرة، موضحًا: «عندهم كواليتي لعيبة يخلصوا الماتش في أي لحظة، اللاعب يخلص الماتش في ثانية في أي فرصة، أنت ممكن تاخد فرصتين تلاتة أربعة عشان تجيب جول».

واستكمل: «لازم تحطها في حساباتك، أنت تقفل خطوطك كويس وتلعب على التحولات، في وقت تضغط لو لقيت إن الفرصة متاحة إنك تضغط وهما مش في حالتهم كمدافعين فممكن تضغط».

وعن مستوى الأهلي الدفاعي، قال عبد الناصر محمد إن الفريق «مش في حالته» دفاعيًا، مرجعًا الأمر إلى الأفراد وليس المنظومة بشكل أساسي.

وأوضح: «مدافعين مصر كلهم كواليتي واحد، نادرًا لما تلاقي حد مميز أوي أوي، فعشان خط الدفاع كله ينجح في مصر بالذات المنظومة كلها مع بعض مع الديفندر أو الاتنين فبينجحوا بعض، لكن واحد لوحده هو اللي يشيل دي مش مظبوطة».

وعن أفضل المدافعين في مصر خلال الفترة الأخيرة، قال: «ربيعة أعتقد شايفه أنا كويس»، في إشارة إلى رامي ربيعة، كما أشاد بحسام عبد المجيد، قائلًا: «حسام عبد المجيد في الحاجات الطويلة في كأس العالم والحاجات دي مميز فيها جدًا».

واختتم المدير الفني للقناة حديثه بالكشف عن إعجابه بثنائي فريقه مؤمن مهدي وإبراهيم سامي، قائلًا: «هقولك الاتنين بتوعي: مؤمن مهدي وإبراهيم سامي»، مضيفًا: «دول المستقبل، أنا شايفهم هما اللي جايين».

عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق القناة حسين عموتة رحيل حسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي

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