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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يستعرض مع السفيرة نبيلة مكرم تفعيل مخرجات إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى والتنموي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبحث آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين محافظة أسوان والتحالف ، وتطوير مسار أكثر تكاملًا لتنسيق وتوجيه جهود العمل الأهلى والتنموى بما يتوافق مع أولويات التنمية بالمحافظة ومستهدفات رؤية أسوان 2040.

ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المدنى ، وتكامل جهود مؤسسات الدولة مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ، وتوسيع المشاركة المجتمعية ، وتعظيم الإستثمار فى رأس المال البشرى .

ويأتي اللقاء في إطار حرص المحافظة على تطوير نموذج مؤسسى للتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدنى ، يقوم على التكامل فى الأدوار ، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية ، وتنسيق التدخلات ، وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بما يرفع كفاءة العمل الأهلى والتنموى ويزيد من أثره المباشر على المواطنين والمجتمعات المحلية .

شراكة إستراتيجية تربط الأولويات بالموارد والتدخلات

وخلال اللقاء ، إستعرض محافظ أسوان الإطار العام لإستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى والتنموى ، بإعتبارها أحد الأطر التى تستند إليها المحافظة فى تنظيم وتوجيه الشراكات المجتمعية، موضحًا أن الإستراتيجية تقوم على منهج علمى وعملى وتشاركى يبدأ من رصد وتحليل الإحتياجات والأولويات المحلية ، ثم تحديد مجالات التدخل والشراكات والموارد اللازمة ، وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة وقياس الأثر .

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو الإنتقال من تعدد المبادرات إلى تكامل التدخلات ، ومن تنفيذ الأنشطة إلى التركيز على النتائج والأثر بما يضمن توجيه جهود التحالف ومؤسسات المجتمع المدنى إلى المجالات والمناطق والفئات التى تمثل أولوية تنموية حقيقية .

وفي هذا الإطار، تم بحث آليات مواءمة تدخلات وبرامج التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع أولويات محافظة أسوان ، بما يعزز قدرة الجانبين على حشد وتوجيه الموارد ، وتجنب إزدواجية الجهود ، وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر ، وربط العمل الأهلى والتنموى بالإحتياجات الفعلية للمواطنين .

مخرجات محددة ومسار عمل للمرحلة المقبلة


وتوافق الجانبان خلال اللقاء على مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة وفق عدد من المسارات العملية، تشمل:
أولاً : بناء آلية تنسيق مؤسسي أكثر فاعلية بين محافظة أسوان والتحالف الوطني، بما يضمن استمرار تبادل المعلومات وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

ثانيًا :إعتماد محاور إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى والتنموى كإطار مرجعى للتعاون ، بما يساعد على توجيه المبادرات والشراكات نحو الأولويات التنموية المحددة بالمحافظة .

ثالثًا : تعزيز التكامل المؤسسى مع وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الشبابية بما يحقق إتساق الأدوار وتكامل الجهود والموارد .

رابعًا : دعم وتوسيع المبادرات الشبابية والمجتمعية وربطها بالأولويات التنموية المحلية ، والبناء على التجارب والمبادرات القائمة بالمحافظة ، وفى مقدمتها " أسوان بشبابها أجمل " .

خامسًا : تطوير آليات تحديد الإحتياجات وتوجيه الموارد بما يتيح استهداف المناطق والفئات الأولى بالرعاية وفق بيانات وإحتياجات فعلية، وتحسين كفاءة التدخلات الإجتماعية والتنموية .

سادسًا : تعزيز المتابعة وقياس الأثر بحيث لا يقتصر تقييم المبادرات على حجم الأنشطة والمشاركات ، وإنما يمتد إلى قياس النتائج والتغيرات التى تحققها التدخلات على أرض الواقع .

سابعًا : بحث فرص التوسع فى الشراكات التنموية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات وشركاء التنمية ، بما يدعم تعبئة المزيد من الموارد والخبرات لخدمة أولويات المحافظة .

الإستثمار فى الشباب.. نموذج عملى للشراكة المجتمعية
وتناول اللقاء كذلك جهود محافظة أسوان فى تعزيز مشاركة الشباب فى التنمية المحلية ، بإعتبارهم شريكًا أساسيًا فى تنفيذ الأولويات التنموية ، وليس فقط مستفيدًا من برامجها .

وفى هذا السياق، تم إستعراض تجربة مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " ، التى تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل المشاركة الشبابية إلى تدخلات مجتمعية مرتبطة بإحتياجات المواطنين، حيث بدأت بأعمال النظافة والتجميل وتحسين المظهر الحضارى ، ثم توسعت لتشمل التوعية الصحية والبيئية والتشجير والمبادرات المجتمعية ، بمشاركة الشباب والفتيات والأهالى والأجهزة التنفيذية والكيانات الشبابية والهلال الأحمر المصرى وعدد من المؤسسات المجتمعية .

كما تم إستعراض جهود المحافظة فى تأهيل الشباب من خلال مبادرة " منابر الشباب " ، التى تستهدف تدريب 1000 شاب وفتاة فى مجالات القيادة والتخطيط والتنمية المجتمعية ، مع إختيار 100 شاب وفتاة كسفراء لإستراتيجية أسوان  2040، بما يرسخ دور الشباب كشركاء فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة .

وأكد اللقاء أهمية البناء على هذه التجارب وتطويرها ضمن إطار أكثر تكاملاً بالتنسيق مع التحالف الوطنى ووزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الشباب والرياضة بما يوسع قاعدة المشاركة المجتمعية ويعزز ثقافة التطوع والقيادة والمسؤولية المجتمعية .

من التعاون إلى التنفيذ .. شراكة تستهدف أثرًا مستدامًا
وأكد المهندس عمرو لاشين أن أهمية الشراكة مع التحالف الوطنى لا تقتصر على تنسيق المبادرات القائمة ، وإنما تمتد إلى بناء مسار مؤسسى مستدام للتعاون يربط بين إحتياجات المجتمع، وأولويات المحافظة ، والموارد المتاحة ، وقدرات مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذا المسار يستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة إستهداف التدخلات ، وتحسين كفاءة إستخدام الموارد ، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، ورفع القدرة على متابعة النتائج وقياس الأثر بما يجعل العمل الأهلي والتنموى أكثر إرتباطًا بأولويات التنمية المحلية .

ومن جانبها ، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية إستمرار التنسيق مع محافظة أسوان والبناء على ما تمتلكه من رؤية واضحة لتنظيم العمل الأهلى والتنموى بما يدعم توحيد الجهود وتعظيم أثر المبادرات والشراكات على مستوى المحافظة .

خطوة جديدة نحو ترسيخ شراكة إستراتيجية بين محافظة أسوان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
ويمثل اللقاء خطوة جديدة نحو ترسيخ شراكة إستراتيجية بين محافظة أسوان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، تقوم على التكامل بين الرؤية والتخطيط والتنفيذ ، وتوظيف الموارد والخبرات بصورة أكثر كفاءة ، وتحويل المشاركة المجتمعية إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ومستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

جاء ذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والمدير التنفيذى للتحالف ، وعمرو مجدى مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطنى ، ولؤى حسين الطحطاوي مسؤول فروع التحالف بالمحافظات ، وولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية .

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