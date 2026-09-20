وزير خارجية أوكرانيا: نعمل على حشد الضغط الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم /الأحد/ إن بلاده ستعمل، خلال "أسبوع المستوى الرفيع" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على حشد الضغط الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتأمين ممر إنساني، وإجلاء المدنيين بأمان في مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأشار سيبيها -في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي- إلى عزمه مناقشة هذه الجهود مع ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشدد سيبيها على ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي صوته الجماعي لكسر الحصار على بلاده، وضمان وصول المنظمات الإنسانية فورا ودون عوائق، وتمكين إجلاء المدنيين بسلام.