بعد خضوع ابنة حمدي الوزير لها.. ماهى بدائل عملية القلب المفتوح؟

أثار خبر إجراء ابنة حمدي الوزير عملية القلب المفتوح اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور ابنة حمدي الوزير متمنيين لها الشفاء واستعادة صحتها حيث تعرضت لبعض المضاعفات بعد عملية القلب المفتوح.

تعد عملية القلب المفتوح التى خضعت لها ابنة حمدي الوزير من أخطر الجراحات التى يمكن أن يخضع لها الإنسان وتترك اثرا في جسده مدى الحياة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك فقد أصبح بإمكان الجراحين في الوقت الحالي استخدام جراحة القلب طفيفة التوغل أو شقوق صغيرة لإجراء العديد من العمليات التي كانت تتطلب في السابق فتح الصدر و مع ذلك، قد يحتاج الجراح أحيانًا إلى قطع جزء من عظم القص بحسب حالتك، قد يتمكن جراحك من استخدام هذه الطرق:

الإجراءات القائمة على القسطرة

يقوم الجراح بإدخال قسطرة (أنبوب رفيع مجوف) إلى القلب ثم يُدخل أدوات جراحية أو بالونات أو دعامات عبر القسطرة لإجراء العملية و تشمل هذه الإجراءات استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR) وتوسيع الشرايين التاجية وتركيب الدعامات .

جراحة الصدر بمساعدة الفيديو (VATS)

يقوم الجراح بإجراء جراحة الصدر بمساعدة الفيديو عن طريق إدخال كاميرا فيديو صغيرة (منظار الصدر) وأدوات جراحية من خلال عدة شقوق صغيرة في الصدر وقد يستخدم الجراح هذه التقنية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب، أو إصلاح صمامات القلب، أو علاج اضطراب النظم القلبي.

الجراحة بمساعدة الروبوت

قد يكون بعض الأشخاص المصابين بأمراض صمامات القلب، أو أورام القلب، أو الرجفان الأذيني، أو عيوب الحاجز القلبي (ثقوب في القلب) مرشحين لهذا النهج الجراحي طفيف التوغل ويتحكم الجراح بالأذرع الروبوتية التي تُجري الجراحة