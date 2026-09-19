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يرجع تاريخه إلى 1240 هجرية.. صور نادرة لسلم الصعود إلى الكعبة المشرفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يرجع تاريخه إلى 1240 هجرية.. صور نادرة لسلم الصعود إلى الكعبة المشرفة

سلم الصعود إلى الكعبة
سلم الصعود إلى الكعبة
محمد شحتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يظهر سلم الكعبة المشرفة الذي يستخدم للصعود إلى الكعبة المشرفة حينما يفتح بابها.

ويعود تاريخ سلم الكعبة المشرفة إلى 1240 هجرية ولذلك فهو قديم جدا، ويحتفظ برونقه ونظافته حتى الآن في متحف الحرمين الشريفين.

كما ظهر في الفيديو باب الكعبة الذي كان في الكعبة قبل الباب الحالي في المسجد الحرام، بالإضافة إلى عربات طواف المعتمرين والحجاج ومراحل تطورها حتى وصلت إلى العربات الإلكترونية الحالية.

قصة بناء الكعبة

وأجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول قصة الكعبة المشرفة، وبدايات بنائها، وحقيقة ما إذا كانت قد أقيمت أولًا في الطائف، وقصة أبرهة، وهل كان المسلمون والمشركون يطوفون بها في وقت واحد، موضحًا مكانة الكعبة المشرفة وتاريخ بنائها.

وأوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الكعبة المشرفة هي البقعة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون البيت الحرام في الأرض، ويعلوها مباشرة البيت المعمور في السماء، الذي تدخله الملائكة بالآلاف المؤلفة، مبينًا أن الكعبة تمثل نظير البيت المعمور في الأرض.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن أول من رفع قواعد الكعبة المشرفة هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾، لافتًا إلى أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الملائكة وضعت أساسها أولًا، ثم سيدنا آدم عليه السلام، حتى جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فرفع قواعدها.

وبيّن أن الكعبة المشرفة مرت بعد ذلك بعدة مراحل من البناء والتجديد، موضحًا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بها شروخ، فاجتمع أهل مكة على إعادة بنائها من مال حلال، إلا أن النفقة لم تكفِ لإدخال حجر إسماعيل ضمن البناء، فجُعل خارج الكعبة، ولذلك فمن صلى في الحجر فكأنه صلى داخل الكعبة المشرفة.

وأضاف أن الكعبة هُدمت وأعيد بناؤها في فترات لاحقة، حتى عادت إلى الصورة التي بُنيت عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي حجر إسماعيل خارج بناء الكعبة كما هو موجود الآن.

وأوضح أن المشركين كانوا يعظمون الكعبة قبل فتح مكة، وكان هناك وقت اجتمع فيه المسلمون والمشركون حولها، حيث كان العرب يرون لها حرمة ومكانة عظيمة، خاصة بعد حادثة أصحاب الفيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفيل: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾.

وأكد الشيخ حسن اليداك أن الكعبة المشرفة ليست مجرد بناء، وإنما بيت جعله الله موضعًا للعبادة والطاعة، مشيرًا إلى أن مكانتها تستميل القلوب قبل الأبصار، وأنها من أعظم شعائر الله في الأرض.

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